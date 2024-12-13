Crie Vídeos de Treinamento de Ferramentas de BI que Envolvem e Educam
Crie facilmente relatórios visuais interativos envolventes, aumentando a compreensão com os avatares de IA do HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para usuários que já estão confortáveis com a instalação do Power BI Desktop, desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos focando nos processos cruciais de transformação, limpeza e modelagem de dados usando o Power Query. Este vídeo deve adotar um estilo visual envolvente, combinando gravações de tela com destaques ocasionais, e uma voz confiante e encorajadora, aprimorada por legendas automáticas para acessibilidade, dividindo a preparação de dados complexos em segmentos digeríveis.
Desenhe um vídeo informativo de 2 minutos voltado para usuários intermediários de Power BI ansiosos para construir visuais e criar relatórios visuais interativos. A apresentação visual deve ser dinâmica, exibindo vários tipos de gráficos e layouts de painéis, entregue por um avatar de IA com um tom profissional e entusiástico, utilizando os avatares de IA do HeyGen para guiar os espectadores de forma eficaz pelo processo de visualização.
Produza um vídeo moderno de 1,5 minuto para usuários intermediários, ilustrando o processo de publicação de relatórios no serviço Power BI e como compartilhar o acesso aos relatórios de forma eficiente com colegas. A estética do vídeo deve ser elegante e informativa, apresentando demonstrações claras das opções de compartilhamento, apoiadas por uma voz autoritária, aproveitando os Modelos e cenas do HeyGen para estruturar o conteúdo para máximo impacto e clareza.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escalar Conteúdo de Treinamento de BI.
Desenvolva rapidamente cursos extensivos de treinamento de ferramentas de BI, como para Power BI Desktop e criação de relatórios visuais, para educar um público global de forma eficiente.
Aumentar o Engajamento no Treinamento.
Eleve o engajamento e a retenção dos alunos no treinamento de ferramentas de BI, incluindo tópicos como conexão e transformação de dados, por meio de vídeos de IA dinâmicos e interativos.
Perguntas Frequentes
De que maneiras o HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos de treinamento técnico para o Power BI Desktop?
O HeyGen simplifica a criação de vídeos robustos de treinamento para o Power BI Desktop ao utilizar avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro, demonstrando eficientemente os passos para instalar o software ou conectar-se a fontes de dados. Isso permite a produção rápida de conteúdo de alta qualidade sem edição de vídeo complexa.
O HeyGen pode me ajudar a produzir vídeos de treinamento envolventes para demonstrar a construção de relatórios visuais no Power BI?
Com certeza. O HeyGen permite que você produza vídeos de treinamento dinâmicos mostrando como construir relatórios visuais interativos no Power BI, usando avatares de IA e geração de narração. Você também pode utilizar modelos e adicionar legendas para aumentar o engajamento e a clareza para seu público.
Quais recursos do HeyGen apoiam a explicação de transformação e limpeza de dados complexos no treinamento de Power BI?
O recurso de texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen é ideal para articular processos intrincados como transformação de dados com Power Query ou limpeza e modelagem de dados, mesmo ao importar do Excel. Combinado com avatares de IA e legendas claras, o HeyGen garante que suas explicações técnicas sejam precisas e fáceis de seguir.
Como o HeyGen auxilia na publicação e compartilhamento eficaz de vídeos de treinamento profissional de Power BI?
O HeyGen oferece controles de branding para manter a consistência com a identidade da sua empresa ao publicar vídeos de treinamento de Power BI. Você também pode utilizar redimensionamento de proporção de aspecto e várias opções de exportação para garantir que seus relatórios compartilhados sejam otimizados para qualquer plataforma ou serviço Power BI.