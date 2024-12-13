Crie Vídeos de Visão Geral de Testes Beta com Facilidade

Capture feedback crucial de usuários a partir de Vídeos de Usabilidade Remota, aproveitando a Análise de IA e legendas automáticas para insights mais rápidos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 90 segundos sobre usabilidade remota para desenvolvedores de aplicativos móveis e designers de UX, focando na interação do usuário com um novo protótipo de aplicativo. Integre gravações de tela simuladas de sessões de usuários com comentários perspicazes entregues por um avatar de IA, utilizando os avatares de IA do HeyGen para apresentar observações chave e melhorar a compreensão do desempenho do protótipo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 45 segundos sobre usabilidade para equipes de marketing e desenvolvedores web, resumindo as descobertas iniciais de testes beta para um novo recurso de site. Combine cortes visuais cativantes da navegação do usuário com trechos de áudio autênticos de fala em voz alta, enquadrados em um dos Templates & cenas modernos do HeyGen para destacar experiências e feedback cruciais dos usuários para o site.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma visão geral concisa de 60 segundos sobre testes beta para equipes de desenvolvimento de recursos e partes interessadas, apresentando um resumo rápido do sentimento do usuário sobre um módulo de produto recentemente atualizado. Apresente um avatar de IA com aparência humana diretamente para a câmera em estilo 'vídeo selfie', articulando descobertas chave de detecção de tópicos com legendas geradas para garantir clareza e compreensão imediata para todos os espectadores.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Visão Geral de Testes Beta

Transforme rapidamente dados complexos de testes beta e feedback de usuários em vídeos de visão geral envolventes, tornando os insights facilmente compreensíveis para sua equipe.

Step 1
Selecione um Template de Vídeo
Comece escolhendo um template ou cena adequado que se alinhe com o propósito do vídeo de visão geral de testes beta, preparando o cenário para seus insights.
Step 2
Carregue Vídeos de Usabilidade
Incorpore `Vídeos de Usabilidade Remota` ou gravações de tela de interações de usuários dos seus testes beta usando o recurso de biblioteca de mídia.
Step 3
Adicione Insights de Análise de IA
Enriqueça sua visão geral narrando insights chave de `Análise de IA`, como detecção de tópicos ou sentimento, usando um avatar de IA profissional ou geração de narração.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Garanta clareza para todos os espectadores adicionando `Legendas` ao seu vídeo, depois exporte seu vídeo abrangente de visão geral de testes beta para revisão e discussão da equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Resuma Destaques de Testes Beta com Clipes de IA

Crie rapidamente clipes de vídeo de IA concisos e envolventes para destacar momentos críticos de testes beta, questões chave ou experiências positivas de usuários para compartilhamento interno rápido.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen auxilia na criação de vídeos eficazes de visão geral de testes beta?

O HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos envolventes de visão geral de testes beta com facilidade, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiros. Isso permite que você apresente visualmente o feedback do seu público-alvo sobre seu site, aplicativo ou protótipo com um acabamento profissional.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para aprimorar vídeos de usabilidade?

Para vídeos de usabilidade impactantes, o HeyGen oferece recursos robustos como legendas automáticas e geração versátil de narração. Essas ferramentas são cruciais para transformar gravações de tela brutas e áudio de fala em conteúdo claro e compreensível que transmite efetivamente a experiência do usuário.

Como o HeyGen pode aprimorar a apresentação da análise de IA a partir dos resultados de testes beta?

O HeyGen permite que você crie vídeos profissionais que comunicam efetivamente análises complexas de IA a partir de testes beta, incluindo insights de detecção de tópicos chave e sentimento. Utilize sua funcionalidade de texto para vídeo para transformar relatórios baseados em dados em resumos envolventes, facilitando o recebimento de feedback e o compartilhamento de descobertas com as partes interessadas.

O HeyGen suporta personalização de marca para meus vídeos de usabilidade remota?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seus logotipos personalizados e cores de marca em todos os seus vídeos de usabilidade remota. Isso garante que cada vídeo apresentando feedback sobre seu aplicativo ou protótipo mantenha uma identidade de marca consistente e profissional.

