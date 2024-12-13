Vídeos de Teste Beta: Lançe Seu Aplicativo com Confiança

Simplifique o lançamento do seu aplicativo com vídeos de teste beta envolventes. Aproveite o texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para produção rápida, garantindo feedback rápido e lançamentos de aplicativos bem-sucedidos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional envolvente de 45 segundos voltado para potenciais usuários beta e entusiastas de tecnologia, destacando a empolgação de participar de um lançamento de software. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e animado, incorporando gráficos em movimento modernos e uma trilha sonora energética, junto com uma narração entusiástica. Empregue a funcionalidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente a narrativa central, garantindo fácil compreensão com legendas proeminentes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional informativo de 90 segundos projetado para testadores beta existentes e a comunidade de usuários, apresentando um novo recurso significativo na última versão do aplicativo. O estilo visual deve ser direto e focado em tutoriais, usando gravações de tela e elementos de UI destacados, apoiados por uma narração calma e instrutiva. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para um visual e sensação consistentes, incorporando imagens relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para aprimorar as explicações.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo transparente de 60 segundos para a equipe de desenvolvimento e partes interessadas internas, delineando o processo de coleta e análise de relatórios de falhas durante o programa beta em andamento. O estilo visual deve ser orientado por dados, mas acessível, apresentando gráficos e diagramas de fluxo de trabalho, acompanhados por uma narração profissional e tranquilizadora. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para preparar o vídeo para várias plataformas internas, garantindo uma marca consistente em todas as saídas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Lançamento Beta

Produza de forma eficiente vídeos claros e instrutivos para guiar seus testadores beta através dos recursos e do processo de teste do seu aplicativo, garantindo um lançamento suave e informado.

1
Step 1
Esboce Seu Roteiro
Comece delineando os principais recursos e instruções para seus testadores beta. Aproveite a capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de um roteiro" da HeyGen para transformar perfeitamente seu texto preparado em um guia visual dinâmico, garantindo comunicação clara para o lançamento beta do seu aplicativo.
2
Step 2
Gere Seu Conteúdo de Vídeo
Selecione um "avatar de IA" para apresentar as funcionalidades e cenários de teste do seu aplicativo. Este toque profissional ajuda a transmitir informações de forma eficaz aos seus testadores, tornando o processo de aprendizado envolvente e informativo para seu aplicativo.
3
Step 3
Aplique Seus Elementos de Marca
Garanta que seu vídeo de lançamento beta esteja alinhado com a identidade do seu produto. Use os "Controles de marca (logo, cores)" da HeyGen para integrar os elementos visuais da sua empresa, criando uma experiência consistente e profissional para seus testadores enquanto eles visualizam sua versão de lançamento.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Uma vez que seu vídeo esteja completo, prepare-o para compartilhamento com seu público beta. Utilize os recursos de "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para otimizar seu vídeo para várias plataformas, simplificando o processo de distribuição das instruções beta do seu aplicativo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Clipes para Mídias Sociais

Produza rapidamente vídeos curtos e cativantes para mídias sociais para anunciar seu programa beta, atualizações de aplicativos ou marcos de lançamento.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode apoiar a distribuição de atualizações de lançamento de aplicativos?

A HeyGen permite que os desenvolvedores criem rapidamente anúncios de vídeo profissionais para novos lançamentos de aplicativos, apresentando recursos com avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Esses vídeos simplificam o processo de comunicação de atualizações e podem ser facilmente publicados em vários métodos de distribuição.

A HeyGen pode ajudar com comunicações técnicas para feedback de teste beta?

Sim, a HeyGen permite que os desenvolvedores gerem tutoriais em vídeo claros ou explicativos para testadores beta sobre como enviar feedback ou reproduzir relatórios de falhas. Utilizando a geração de narração e legendas da HeyGen, garante-se que instruções complexas sejam facilmente compreendidas, aprimorando o processo de teste beta.

Quais vantagens a HeyGen oferece para a construção de um curso em vídeo para desenvolvedores de aplicativos?

A HeyGen oferece uma solução simplificada para desenvolvedores que constroem cursos em vídeo ou tutoriais de som e áudio, eliminando a necessidade de contratar editores de vídeo. Sua funcionalidade de texto-para-vídeo, combinada com modelos personalizáveis e controles de marca, permite conteúdo educacional consistente e de alta qualidade.

A HeyGen ajuda a otimizar páginas de vendas para meu aplicativo?

A HeyGen ajuda você a criar vídeos promocionais envolventes para as páginas de vendas do seu aplicativo, apresentando avatares de IA e cenas dinâmicas. Você pode aproveitar seus controles de marca para manter a identidade visual do seu aplicativo, mostrando efetivamente seu valor e impulsionando a aquisição de usuários e vendas.

