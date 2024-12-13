Crie Vídeos de Visão Geral de Benefícios com Facilidade

Personalize vídeos envolventes de benefícios para integração de novos contratados usando os modelos e cenas da HeyGen.

418/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para "Inscrição Aberta", desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos de "apresentação geral de benefícios" para todos os funcionários. Ele precisa adotar um estilo de vídeo temático de "programa de jogos" energético, com gráficos vibrantes e transições rápidas, utilizando efetivamente os "Modelos e cenas" da HeyGen para tornar as escolhas de benefícios complexas emocionantes e fáceis de entender.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo conciso de 30 segundos sobre "plano de ações" para funcionários interessados em compensação de ações, fornecendo uma explicação "clara e criativa" de RSUs e opções. O estilo visual deve ser profissional, aproveitando infográficos animados para simplificar conceitos financeiros complexos, enquanto "Legendas" são geradas de forma integrada para garantir acessibilidade e clareza universal para todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de 75 segundos sobre "benefícios dos funcionários" com um encantador "visual desenhado à mão", narrando as vantagens holísticas dos benefícios da sua empresa para a equipe existente. Esta "visão geral dos benefícios" deve transmitir um tom caloroso e de apoio, aprimorado por um recurso de "Geração de narração" conversacional para tornar a extensa informação pessoal e fácil de absorver.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Visão Geral de Benefícios

Transforme informações complexas de benefícios em apresentações de vídeo claras, envolventes e personalizáveis para novos contratados e funcionários atuais, garantindo que os detalhes essenciais sejam facilmente compreendidos.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Insira Seu Roteiro
Comece de forma eficiente escolhendo entre diversos modelos ou convertendo instantaneamente seus "roteiros de vídeo" em um vídeo usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen.
2
Step 2
Incorpore Marca e Voz Personalizadas
Torne seu vídeo único aplicando a identidade da sua empresa com controles de Marca e adicionando uma narração profissional para "vídeos de apresentação de benefícios personalizáveis".
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Explicações Claras
Complete seu conteúdo com visuais envolventes da biblioteca de Mídia/suporte de estoque para criar "vídeos de benefícios dos funcionários" impactantes, garantindo que todos os detalhes sejam claros.
4
Step 4
Gere e Compartilhe para Ampla Alcance
Produza conteúdo de vídeo de orientação de benefícios sob demanda de alta qualidade, adaptando-o facilmente para diferentes plataformas usando redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações, perfeito para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Detalhes Complexos de Benefícios

.

Desmembre vídeos de planos de saúde e vídeos de planos de ações complexos em apresentações visuais fáceis de entender, melhorando a clareza para os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de visão geral de benefícios que sejam realmente envolventes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de visão geral de benefícios que são envolventes de assistir, aproveitando avatares de IA e modelos personalizáveis. Você pode facilmente adicionar narração profissional e integrar sua marca para produzir vídeos de apresentação de benefícios atraentes que capturam a atenção.

Posso personalizar o estilo visual e a marca dos meus vídeos de apresentação de benefícios com a HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece ampla personalização para seus vídeos de apresentação de benefícios. Você pode personalizar modelos com a marca da sua empresa, incluindo logotipos e esquemas de cores. Também suporta a importação de conteúdo semelhante a modelos do PowerPoint, garantindo uma aparência consistente e com a marca.

Como a HeyGen apoia a integração de novos contratados com vídeos de orientação de benefícios sob demanda?

A HeyGen simplifica a integração de novos contratados, permitindo que você gere vídeos de orientação de benefícios sob demanda. Isso garante que novos funcionários tenham acesso imediato a vídeos abrangentes de benefícios dos funcionários, cobrindo informações essenciais como vídeos de planos de saúde e vídeos de planos de ações sempre que precisarem.

Qual é o processo para gerar vídeos de benefícios a partir de roteiros de vídeo existentes usando a HeyGen?

Com a HeyGen, transformar seus roteiros de vídeo existentes em vídeos profissionais de apresentação de visão geral de benefícios é fácil. Basta inserir seu roteiro, escolher entre uma variedade de avatares de IA, e a HeyGen gerará narração natural e conteúdo visual para produzir uma apresentação clara e criativa de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo