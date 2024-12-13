A HeyGen simplifica a integração de novos contratados, permitindo que você gere vídeos de orientação de benefícios sob demanda. Isso garante que novos funcionários tenham acesso imediato a vídeos abrangentes de benefícios dos funcionários, cobrindo informações essenciais como vídeos de planos de saúde e vídeos de planos de ações sempre que precisarem.