Crie Vídeos de Visão Geral de Benefícios com Facilidade
Personalize vídeos envolventes de benefícios para integração de novos contratados usando os modelos e cenas da HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para "Inscrição Aberta", desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos de "apresentação geral de benefícios" para todos os funcionários. Ele precisa adotar um estilo de vídeo temático de "programa de jogos" energético, com gráficos vibrantes e transições rápidas, utilizando efetivamente os "Modelos e cenas" da HeyGen para tornar as escolhas de benefícios complexas emocionantes e fáceis de entender.
É necessário um vídeo conciso de 30 segundos sobre "plano de ações" para funcionários interessados em compensação de ações, fornecendo uma explicação "clara e criativa" de RSUs e opções. O estilo visual deve ser profissional, aproveitando infográficos animados para simplificar conceitos financeiros complexos, enquanto "Legendas" são geradas de forma integrada para garantir acessibilidade e clareza universal para todos os espectadores.
Imagine um vídeo de 75 segundos sobre "benefícios dos funcionários" com um encantador "visual desenhado à mão", narrando as vantagens holísticas dos benefícios da sua empresa para a equipe existente. Esta "visão geral dos benefícios" deve transmitir um tom caloroso e de apoio, aprimorado por um recurso de "Geração de narração" conversacional para tornar a extensa informação pessoal e fácil de absorver.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento com Benefícios dos Funcionários.
Melhore a compreensão e retenção dos funcionários sobre informações complexas de benefícios com vídeos envolventes, impulsionados por IA, para uma integração eficaz.
Expanda a Educação e Integração de Funcionários.
Desenvolva e entregue vídeos de orientação de benefícios abrangentes e conteúdo educacional para um público mais amplo de funcionários de forma rápida e eficiente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de visão geral de benefícios que sejam realmente envolventes?
A HeyGen capacita você a criar vídeos de visão geral de benefícios que são envolventes de assistir, aproveitando avatares de IA e modelos personalizáveis. Você pode facilmente adicionar narração profissional e integrar sua marca para produzir vídeos de apresentação de benefícios atraentes que capturam a atenção.
Posso personalizar o estilo visual e a marca dos meus vídeos de apresentação de benefícios com a HeyGen?
Sim, a HeyGen oferece ampla personalização para seus vídeos de apresentação de benefícios. Você pode personalizar modelos com a marca da sua empresa, incluindo logotipos e esquemas de cores. Também suporta a importação de conteúdo semelhante a modelos do PowerPoint, garantindo uma aparência consistente e com a marca.
Como a HeyGen apoia a integração de novos contratados com vídeos de orientação de benefícios sob demanda?
A HeyGen simplifica a integração de novos contratados, permitindo que você gere vídeos de orientação de benefícios sob demanda. Isso garante que novos funcionários tenham acesso imediato a vídeos abrangentes de benefícios dos funcionários, cobrindo informações essenciais como vídeos de planos de saúde e vídeos de planos de ações sempre que precisarem.
Qual é o processo para gerar vídeos de benefícios a partir de roteiros de vídeo existentes usando a HeyGen?
Com a HeyGen, transformar seus roteiros de vídeo existentes em vídeos profissionais de apresentação de visão geral de benefícios é fácil. Basta inserir seu roteiro, escolher entre uma variedade de avatares de IA, e a HeyGen gerará narração natural e conteúdo visual para produzir uma apresentação clara e criativa de forma eficiente.