Sim, o HeyGen é um gerador de vídeos de IA versátil, capaz de produzir vários vídeos de orientação, incluindo visões gerais da empresa, treinamentos de conformidade e guias detalhados do processo de integração. Seus recursos de narrativa em vídeo e avatares de IA ajudam a entregar mensagens claras e consistentes para todas as necessidades de engajamento dos funcionários.