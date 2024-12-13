Crie Vídeos de Orientação de Benefícios com IA
Capacite as equipes de RH a criar vídeos de orientação de benefícios envolventes mais rapidamente usando modelos com tecnologia de IA para um processo de integração econômico.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de integração de funcionários de 60 segundos que use narrativa em vídeo para explicar planos complexos de aposentadoria e poupança, aumentando o engajamento dos funcionários. O público-alvo inclui novos contratados e funcionários existentes que buscam uma atualização sobre benefícios. O estilo visual deve ser limpo e baseado em infográficos, utilizando texto para vídeo a partir do roteiro para precisão e visuais dinâmicos, acompanhado por uma geração de narração profissional.
Produza um vídeo vibrante de 30 segundos de orientação que destaque aspectos únicos da cultura da empresa ligados aos benefícios dos funcionários, visando atrair potenciais recrutas e engajar novos contratados. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e inspirador, apresentando diversos avatares de IA interagindo em cenários aspiracionais, apoiados por uma rica biblioteca de mídia/estoque para mostrar o ambiente vibrante da empresa.
Crie um vídeo abrangente de 75 segundos de orientação de benefícios para equipes de RH distribuírem, permitindo personalização rápida e comunicação clara de todas as vantagens dos funcionários. O estilo visual deve ser organizado e profissional, empregando modelos e cenas para estruturar as informações de forma eficaz, com legendas/captions garantindo acessibilidade e clareza em diversos ambientes de visualização.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção de Funcionários.
Melhore o engajamento de novos contratados e garanta uma melhor retenção das informações críticas sobre benefícios através de vídeos interativos de IA.
Escale a Educação sobre Benefícios.
Desenvolva rapidamente inúmeros vídeos abrangentes de orientação de benefícios, garantindo que todos os novos contratados recebam informações consistentes e de alta qualidade, independentemente da localização.
Perguntas Frequentes
O HeyGen simplifica a criação de vídeos de orientação de benefícios para novos contratados?
Sim, o gerador de vídeos de IA do HeyGen simplifica o processo, permitindo que as equipes de RH criem vídeos de orientação de benefícios envolventes com avatares de IA e recursos de texto para vídeo. Isso permite uma comunicação eficiente das informações essenciais, agilizando o processo de integração para novos contratados.
O que torna o HeyGen eficaz para criar vídeos de integração de funcionários envolventes?
O HeyGen oferece modelos com tecnologia de IA e opções robustas de personalização de vídeo, facilitando a produção de vídeos de integração de funcionários envolventes que refletem a cultura única da sua empresa. Você pode personalizar os vídeos com a aparência e o estilo da sua marca, garantindo que os novos contratados se sintam conectados desde o primeiro dia.
O HeyGen pode gerar vários tipos de vídeos de orientação além de benefícios?
Sim, o HeyGen é um gerador de vídeos de IA versátil, capaz de produzir vários vídeos de orientação, incluindo visões gerais da empresa, treinamentos de conformidade e guias detalhados do processo de integração. Seus recursos de narrativa em vídeo e avatares de IA ajudam a entregar mensagens claras e consistentes para todas as necessidades de engajamento dos funcionários.
Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para produzir conteúdo de integração de RH?
O HeyGen utiliza capacidades avançadas de IA, como avatares de IA realistas, narrações naturais e conversão de texto para vídeo para produzir conteúdo de integração de RH de alta qualidade. As equipes de RH também podem utilizar modelos com tecnologia de IA e legendas automáticas, garantindo vídeos de integração de funcionários polidos e eficazes.