crie vídeos de guia de inscrição em benefícios com facilidade

Simplifique a comunicação com os funcionários e crie vídeos envolventes e de qualidade profissional usando os avatares de IA da HeyGen.

531/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo detalhado de 45 segundos para orientar a inscrição de funcionários atuais, explicando mudanças recentes nos planos de saúde e aposentadoria com clareza e concisão. A apresentação visual deve incorporar gráficos limpos e texto na tela para destacar pontos-chave, apoiados por uma narração calma e autoritária. Utilizar o recurso de Texto para Vídeo da HeyGen garante precisão e eficiência na geração deste importante Vídeo de Apresentação de Benefícios.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo impactante de 30 segundos especificamente para conteúdo de orientação envolvente, dando boas-vindas a novos membros da equipe e proporcionando uma visão rápida e empolgante dos benefícios da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e acolhedor, incorporando visuais diversos da biblioteca de mídia junto a uma narração calorosa e encorajadora. O uso da geração de Narração da HeyGen garante um tom consistente e profissional, tornando essas ferramentas impulsionadas por IA indispensáveis para equipes de RH.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo vibrante de 15 segundos destacando um único benefício chave, como licença parental ou programas de bem-estar, ideal para rápida disseminação através de canais de comunicação interna. A estética deve ser brilhante e energética, com texto chamativo na tela e um narrador entusiasmado, projetado para capturar a atenção instantaneamente. Empregar a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen permite uma adaptação perfeita deste vídeo de qualidade profissional em várias plataformas, efetivamente simplificando a comunicação.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Guia de Inscrição em Benefícios

Simplifique sua comunicação de RH e crie vídeos de guia de inscrição em benefícios envolventes e de qualidade profissional com ferramentas impulsionadas por IA, tornando a orientação mais clara para os funcionários.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Escolha entre modelos personalizáveis ou comece com uma tela em branco para construir seu vídeo de inscrição em benefícios. Utilize o recurso de Texto para Vídeo colando seu roteiro diretamente na HeyGen.
2
Step 2
Adicione Seu Avatar de IA e Narração
Aumente o engajamento selecionando um avatar de IA para apresentar suas informações de benefícios. Gere narrações profissionais instantaneamente a partir do seu texto, garantindo uma narração clara e consistente.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo com Marca e Mídia
Incorpore a marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência. Aumente seu conteúdo com mídia de estoque relevante ou seus próprios uploads para criar um vídeo de qualidade profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Revise seu vídeo final de inscrição em benefícios para garantir precisão. Adicione legendas automáticas e, em seguida, exporte facilmente no formato de proporção desejado, pronto para simplificar a comunicação com seus funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas de Benefícios

.

Utilize IA para simplificar tópicos médicos e de benefícios intrincados, melhorando a compreensão e a educação dos funcionários durante a inscrição.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar gerentes de RH a criar vídeos envolventes de inscrição em benefícios?

A HeyGen capacita gerentes de RH a criar rapidamente vídeos de guia de inscrição em benefícios de qualidade profissional usando modelos personalizáveis e avatares de IA realistas. Isso simplifica a comunicação e ajuda a entregar conteúdo de orientação envolvente para os funcionários.

O que torna a HeyGen um criador eficaz de vídeos de orientação para inscrição?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas impulsionadas por IA, incluindo geração de Texto para Vídeo e Narração, para simplificar a criação de Vídeos de Apresentação de Benefícios. Isso permite que os usuários transformem facilmente roteiros em vídeos abrangentes e de qualidade profissional, simplificando a comunicação.

A HeyGen oferece modelos personalizáveis para apresentações de benefícios?

Sim, a HeyGen fornece uma variedade de modelos personalizáveis projetados para ajudar você a criar vídeos de qualidade profissional para apresentações de benefícios. Você pode facilmente incorporar elementos específicos da sua marca e até adicionar animações para tornar seu conteúdo de inscrição mais dinâmico.

A HeyGen pode usar avatares de IA para melhorar a comunicação de benefícios?

Absolutamente. Os avatares de IA realistas da HeyGen podem apresentar informações complexas sobre benefícios de maneira envolvente e acessível, melhorando significativamente seus vídeos de guia de inscrição em benefícios. Isso garante vídeos de qualidade profissional que cativam seu público e melhoram a compreensão.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo