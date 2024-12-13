Capacite Sua Equipe: Crie Vídeos de Intervenção Comportamental

Capacite educadores e equipes de RH a melhorar o engajamento e a compreensão transformando Planos de Intervenção Comportamental em vídeos dinâmicos com avatares de IA.

378/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 60 segundos para treinamento de equipe para times de RH e treinadores, utilizando Modelos e cenas dinâmicas, demonstrando estratégias práticas de prevenção para comportamentos comuns no local de trabalho. O vídeo deve ser envolvente e direto, com um tom profissional e conclusões claras e acionáveis para um treinamento de equipe eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo empático de 30 segundos para pais, focando na Comunicação do Plano de Crise e introduzindo Comportamentos de Substituição, aprimorado com Legendas para acessibilidade. O estilo visual deve ser de apoio e fácil de entender, transmitindo segurança através de uma narração suave.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 50 segundos direcionado a Criadores de E-learning e Equipes de L&D, ilustrando a importância da coleta de dados dentro de um Plano de Intervenção Comportamental, usando suporte de biblioteca de Mídia/estoque para enfatizar visualmente os pontos-chave. O vídeo deve ser conciso e visualmente atraente, com uma narração confiante e clara.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Intervenção Comportamental

Transforme Planos de Intervenção Comportamental complexos em vídeos claros e envolventes com avatares de IA, tornando informações vitais acessíveis para equipes de RH, educadores e treinadores.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro para Planos de Intervenção Comportamental
Elabore seu roteiro detalhado, delineando estratégias de prevenção, Comportamentos de Substituição ou Comunicação do Plano de Crise. Utilize o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para preparar seu conteúdo para produção orientada por IA.
2
Step 2
Escolha um Avatar de IA para Apresentar Seu Conteúdo
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para atuar como seu Porta-voz de IA. Isso ajuda a entregar seu Plano de Intervenção Comportamental com uma voz consistente e profissional, tornando-o mais relacionável para os espectadores.
3
Step 3
Aprimore com Narrações e Visuais
Gere narrações de alta qualidade a partir do seu roteiro e adicione vídeos envolventes ou imagens relevantes da biblioteca de mídia. Garanta que seu conteúdo seja claro e fácil de entender para todos os públicos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo Final
Finalize seu vídeo de intervenção comportamental aplicando controles de marca e exportando-o no formato desejado. Compartilhe o vídeo concluído para treinamento de equipe, com educadores ou como parte de uma Avaliação Funcional do Comportamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Estratégias de Intervenção Complexas

.

Desmembre estratégias de intervenção comportamental intrincadas e Avaliações Funcionais do Comportamento em conteúdo de vídeo claro, digerível e acessível.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de intervenção comportamental?

O HeyGen capacita os usuários a criar rapidamente vídeos de intervenção comportamental impactantes usando avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiros. Isso permite que educadores e treinadores produzam vídeos envolventes que comunicam claramente planos e estratégias complexas sem produção extensa.

Quais recursos o HeyGen oferece para desenvolver treinamento de equipe sobre Planos de Intervenção Comportamental?

O HeyGen oferece uma plataforma abrangente para equipes de RH e educadores desenvolverem treinamentos de equipe atraentes. Você pode aproveitar Porta-vozes de IA, adicionar narrações profissionais e incluir legendas precisas para transmitir efetivamente os detalhes do Plano de Intervenção Comportamental, garantindo comunicação clara e melhor implementação.

O HeyGen pode ajudar na apresentação criativa de Comportamentos de Substituição e Comunicação do Plano de Crise?

Absolutamente. O HeyGen permite a apresentação criativa de Comportamentos de Substituição e Comunicação do Plano de Crise através de vídeos dinâmicos e envolventes. Seus modelos e controles de marca ajudam a manter a consistência, tornando informações críticas acessíveis e impactantes para todas as partes interessadas.

Como os avatares de IA e os recursos de acessibilidade do HeyGen melhoram a compreensão de estratégias de prevenção?

Os diversos avatares de IA do HeyGen e seus robustos recursos de acessibilidade, como narrações multilíngues e legendas, melhoram a compreensão de estratégias de prevenção para diversos públicos. Isso garante que informações essenciais, como Avaliações Funcionais do Comportamento e insights de coleta de dados, sejam claramente transmitidas e absorvidas por crianças, estudantes, professores e pais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo