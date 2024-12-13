Os avatares de IA da HeyGen proporcionam um toque humano sem a necessidade de contratar atores, transmitindo sua mensagem de treinamento de forma clara e consistente. Juntamente com as narrações de IA, você pode facilmente converter texto em vídeo a partir de roteiro, tornando a criação de vídeos de treinamento para baristas abrangentes eficiente e escalável para um público global.