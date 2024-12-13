Como criar vídeos de visão geral de ATS que atraem talentos de ponta
Impulsione seu marketing de recrutamento com vídeos dinâmicos de visão geral de ATS, apresentando avatares de IA realistas para cativar candidatos.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de recrutamento conciso de 30 segundos voltado para recrutadores e gerentes de contratação, mostrando como modelos de vídeo personalizáveis simplificam o gerenciamento de candidatos. A estética visual deve ser moderna e dinâmica, com cortes rápidos e texto na tela gerado a partir de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, destacando a eficiência de criar vídeos de visão geral de ATS através da extensa biblioteca de Modelos e cenas da HeyGen.
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos para pequenas e médias empresas, ilustrando a integração perfeita de um Sistema de Rastreamento de Candidatos em seu processo de contratação. O tom deve ser amigável e orientado para soluções, usando o suporte de biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen para visualizar a jornada da aplicação à contratação, aprimorado com Legendas claras para garantir acessibilidade e reforçar mensagens-chave sobre vídeos envolventes para recrutamento.
Desenhe um breve vídeo curto de 15 segundos para redes sociais para especialistas em Marketing de Recrutamento, enfatizando a rápida criação de vídeos profissionais de visão geral de ATS. Este clipe rápido e visualmente atraente deve aproveitar os diversos modelos de vídeo da HeyGen e demonstrar como o redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto podem adaptar instantaneamente o conteúdo para várias plataformas, tornando-o ideal para campanhas de Marketing de Recrutamento em redes sociais.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Gere vídeos envolventes para redes sociais.
Crie rapidamente vídeos envolventes para redes sociais para explicar seu Sistema de Rastreamento de Candidatos e guiar candidatos através do processo de contratação.
Criação de anúncios de alto desempenho com vídeo de IA.
Desenvolva anúncios de recrutamento impactantes que destacam os benefícios do seu ATS, atraindo talentos de ponta de forma eficiente com vídeo impulsionado por IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar as equipes de RH a criar vídeos envolventes de visão geral de ATS?
A HeyGen capacita equipes de RH e recrutadores a criar vídeos envolventes de visão geral de ATS sem esforço. Nossa plataforma oferece uma gama de modelos de vídeo personalizáveis, especificamente projetados para tornar seu processo de contratação mais envolvente e informativo para os candidatos. Com a HeyGen, você pode facilmente transformar informações complexas do Sistema de Rastreamento de Candidatos em um vídeo curto e impactante.
A HeyGen oferece modelos personalizáveis impulsionados por IA para marketing de recrutamento?
Sim, a HeyGen fornece uma seleção robusta de modelos impulsionados por IA que são totalmente personalizáveis para todas as suas necessidades de marketing de recrutamento. Esses modelos são projetados de forma experta para capturar a atenção, permitindo que você produza vídeos de recrutamento de alta qualidade de forma rápida e eficiente. Você pode personalizar cada elemento para corresponder à sua marca e transmitir sua mensagem de forma eficaz.
Avatares de IA e narrações profissionais podem ser usados em vídeos de recrutamento da HeyGen?
Absolutamente. A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e narrações profissionais para elevar seus vídeos de recrutamento. Você pode selecionar entre diversos avatares de IA para apresentar seu conteúdo e gerar narrações com som natural diretamente do seu roteiro, garantindo uma apresentação polida e envolvente para potenciais candidatos. Isso permite uma comunicação consistente e de alta qualidade em seu processo de contratação.
O que torna o processo de criação de vídeos da HeyGen eficiente para recrutadores que fazem conteúdo compatível com ATS?
A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para recrutadores, permitindo que eles produzam conteúdo compatível com ATS com facilidade incomparável. Nossa interface intuitiva, combinada com modelos de vídeo prontos para uso, ajuda você a gerar rapidamente vídeos curtos e informativos que se destacam no competitivo cenário de contratação. Essa eficiência garante que seus esforços de recrutamento sejam tanto eficazes quanto envolventes.