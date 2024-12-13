Crie Vídeos de Treinamento de Comunicação Assíncrona com IA

Capacite suas equipes remotas e híbridas a aprender mais rápido com explicações visuais envolventes usando avatares de IA, reduzindo a fadiga de reuniões.

387/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento envolvente de 45 segundos projetado para novos funcionários e departamentos de RH, focando nas melhores práticas para integração e treinamento usando vídeo. Este vídeo deve adotar um estilo visual animado e amigável com áudio animado, feito de forma fácil aproveitando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para transformar conteúdo escrito em aprendizado visual dinâmico.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma peça de comunicação corporativa concisa de 30 segundos voltada para gerentes de projeto e profissionais corporativos, ilustrando como mensagens de vídeo curtas podem ser usadas para reduzir a fadiga de reuniões. O estilo visual deve ser moderno e limpo, com uma trilha sonora animada, e a capacidade de geração de narração da HeyGen pode fornecer narração profissional sem a necessidade de um locutor físico.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento de cliente de 60 segundos fornecendo explicações visuais claras de um recurso complexo do produto para clientes e usuários do produto. O vídeo deve manter um estilo visual limpo e ilustrativo com uma abordagem passo a passo, garantindo que todos os espectadores possam acompanhar com legendas precisas geradas pela HeyGen para acessibilidade e clareza.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento de Comunicação Assíncrona

Capacite suas equipes remotas e híbridas com vídeos de treinamento envolventes e eficazes. Reduza a fadiga de reuniões e simplifique a integração ao entregar informações chave de forma assíncrona.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando seu conteúdo de treinamento e escrevendo um roteiro claro e conciso. A capacidade de texto para vídeo da HeyGen permite que você transforme seu conteúdo escrito em um vídeo profissional sem esforço.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu material de treinamento. Esses avatares de IA dão vida ao seu roteiro, tornando sua comunicação em vídeo assíncrona mais envolvente e relacionável sem precisar de uma câmera.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Eleve seus vídeos de treinamento adicionando visuais relevantes da biblioteca de mídia ou seus próprios uploads. Aplique o logotipo e as cores da sua marca usando os controles de branding da HeyGen para manter um estilo de comunicação corporativa consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Garanta acessibilidade e clareza adicionando legendas automáticas ao seu vídeo. Redimensione e exporte seu vídeo de treinamento finalizado, pronto para compartilhar com suas equipes remotas e híbridas para uma integração eficaz e aprendizado contínuo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas em Vídeos de Treinamento

.

Transforme assuntos complexos em vídeos de treinamento assíncronos facilmente digeríveis e visualmente envolventes, garantindo compreensão clara para todos os aprendizes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a comunicação eficaz em vídeo assíncrono para equipes remotas e híbridas?

A HeyGen capacita as equipes a criar vídeos de treinamento e mensagens em vídeo de forma eficiente, promovendo uma comunicação clara em vídeo assíncrono sem a necessidade de reuniões ao vivo. Nossa plataforma simplifica a criação de vídeos para forças de trabalho distribuídas e equipes remotas e híbridas.

Que tipos de vídeos de treinamento posso criar com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode facilmente produzir diversos vídeos de treinamento, incluindo demonstrações de produtos envolventes, treinamentos abrangentes para clientes e módulos eficazes de integração. Utilize avatares de IA e capacidades de texto para vídeo para uma criação de vídeo simplificada.

A HeyGen pode ajudar minha organização a reduzir a fadiga de reuniões?

Com certeza. Ao permitir a criação rápida de mensagens de vídeo profissionais e explicações visuais, a HeyGen permite que as equipes transmitam informações de forma assíncrona, reduzindo significativamente a fadiga de reuniões e melhorando a comunicação corporativa geral.

A HeyGen suporta personalização de marca para meus vídeos de treinamento corporativo?

Sim, a HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em todas as suas comunicações corporativas e vídeos de treinamento. Você também pode adicionar legendas facilmente para melhorar a acessibilidade e o profissionalismo durante a criação de vídeos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo