Crie Vídeos de Treinamento de Comunicação Assíncrona com IA
Capacite suas equipes remotas e híbridas a aprender mais rápido com explicações visuais envolventes usando avatares de IA, reduzindo a fadiga de reuniões.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de treinamento envolvente de 45 segundos projetado para novos funcionários e departamentos de RH, focando nas melhores práticas para integração e treinamento usando vídeo. Este vídeo deve adotar um estilo visual animado e amigável com áudio animado, feito de forma fácil aproveitando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para transformar conteúdo escrito em aprendizado visual dinâmico.
Produza uma peça de comunicação corporativa concisa de 30 segundos voltada para gerentes de projeto e profissionais corporativos, ilustrando como mensagens de vídeo curtas podem ser usadas para reduzir a fadiga de reuniões. O estilo visual deve ser moderno e limpo, com uma trilha sonora animada, e a capacidade de geração de narração da HeyGen pode fornecer narração profissional sem a necessidade de um locutor físico.
Desenhe um vídeo de treinamento de cliente de 60 segundos fornecendo explicações visuais claras de um recurso complexo do produto para clientes e usuários do produto. O vídeo deve manter um estilo visual limpo e ilustrativo com uma abordagem passo a passo, garantindo que todos os espectadores possam acompanhar com legendas precisas geradas pela HeyGen para acessibilidade e clareza.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento assíncronos dinâmicos que capturam a atenção e melhoram a retenção de conhecimento para suas equipes remotas.
Escale o Conteúdo de Treinamento e Alcance Equipes Globais.
Produza facilmente um grande volume de vídeos de treinamento assíncronos, expandindo seu alcance para um público mundial sem limitações geográficas.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen facilita a comunicação eficaz em vídeo assíncrono para equipes remotas e híbridas?
A HeyGen capacita as equipes a criar vídeos de treinamento e mensagens em vídeo de forma eficiente, promovendo uma comunicação clara em vídeo assíncrono sem a necessidade de reuniões ao vivo. Nossa plataforma simplifica a criação de vídeos para forças de trabalho distribuídas e equipes remotas e híbridas.
Que tipos de vídeos de treinamento posso criar com a HeyGen?
Com a HeyGen, você pode facilmente produzir diversos vídeos de treinamento, incluindo demonstrações de produtos envolventes, treinamentos abrangentes para clientes e módulos eficazes de integração. Utilize avatares de IA e capacidades de texto para vídeo para uma criação de vídeo simplificada.
A HeyGen pode ajudar minha organização a reduzir a fadiga de reuniões?
Com certeza. Ao permitir a criação rápida de mensagens de vídeo profissionais e explicações visuais, a HeyGen permite que as equipes transmitam informações de forma assíncrona, reduzindo significativamente a fadiga de reuniões e melhorando a comunicação corporativa geral.
A HeyGen suporta personalização de marca para meus vídeos de treinamento corporativo?
Sim, a HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em todas as suas comunicações corporativas e vídeos de treinamento. Você também pode adicionar legendas facilmente para melhorar a acessibilidade e o profissionalismo durante a criação de vídeos.