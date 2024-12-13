Crie Vídeos de Treinamento em Tecnologia Assistiva Facilmente

Produza vídeos de treinamento acessíveis de forma eficiente usando os avatares de IA da HeyGen para diversos aprendizes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Educadores e treinadores corporativos que buscam acessibilidade digital ampla podem criar um vídeo impactante de 90 segundos explicando o papel vital das legendas em vídeos de treinamento acessíveis. Com um estilo visual profissional e informativo, esta peça deve mostrar como as legendas são adicionadas facilmente usando as ferramentas da HeyGen, reforçando o compromisso com a acessibilidade digital para todos os aprendizes.
Prompt de Exemplo 2
Ao desenvolver Soluções de Treinamento Escaláveis para várias tecnologias assistivas, as organizações precisam de Produção de Vídeo Custo-Efetiva. Gere uma visão geral de 2 minutos demonstrando como o recurso de Texto para Vídeo da HeyGen permite a criação rápida de tutoriais extensivos de vídeo online. O vídeo apresentará um estilo visual dinâmico e envolvente, utilizando diversos Modelos e cenas para manter os espectadores cativados, entregue com uma narração amigável e encorajadora.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo de dica rápida de 45 segundos para usuários experientes pode desbloquear recursos avançados de uma tecnologia assistiva controlada por voz específica. Produza este tutorial online focado com uma apresentação visual nítida e detalhada, incorporando capturas de tela relevantes do dispositivo e elementos de interface via suporte de biblioteca de mídia/estoque. Uma narração precisa e técnica guiará o público conhecedor de tecnologia na otimização do uso dessas tecnologias assistivas complexas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Como Criar Vídeos de Treinamento em Tecnologia Assistiva

Aproveite as ferramentas impulsionadas por IA da HeyGen para produzir vídeos de treinamento claros e acessíveis para tecnologias assistivas, garantindo experiências de aprendizado eficazes e inclusivas.

Step 1
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para atuar como seu porta-voz envolvente. Esta capacidade permite que você mantenha uma presença consistente e profissional na tela sem precisar de uma equipe de filmagem.
Step 2
Adicione Seu Roteiro de Treinamento
Cole seu conteúdo de treinamento no editor de Texto para Vídeo. A HeyGen converterá automaticamente seu roteiro em narrações com som natural, formando a base de seus vídeos de treinamento acessíveis.
Step 3
Gere Legendas Precisas
Utilize o recurso embutido de Legendas para gerar automaticamente legendas altamente precisas. Isso garante que seus vídeos de treinamento em tecnologia assistiva sejam totalmente compatíveis e facilmente compreendidos por todos os aprendizes.
Step 4
Personalize e Exporte
Aprimore ainda mais seu vídeo personalizando expressões de avatar ou adicionando seu branding. Uma vez aperfeiçoado, exporte seu vídeo de alta qualidade, pronto para distribuição como tutoriais de vídeo online ou conteúdo incorporado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique tópicos médicos e melhore a educação em saúde

Simplifique conceitos complexos de tecnologia assistiva em formatos de vídeo claros e concisos, melhorando significativamente a compreensão e os resultados educacionais.

Perguntas Frequentes

Como os avatares de IA da HeyGen podem melhorar vídeos de treinamento acessíveis para tecnologias assistivas?

Os avatares de IA personalizáveis da HeyGen oferecem uma presença envolvente e consistente na tela para o conteúdo de treinamento. Esses Porta-vozes de IA podem fornecer explicações claras, tornando os tutoriais de vídeo online mais acessíveis e fáceis de entender para usuários de tecnologias assistivas.

A HeyGen oferece ferramentas para garantir acessibilidade digital em conteúdo de vídeo?

Sim, a HeyGen incorpora um Gerador de Legendas de IA para produzir automaticamente legendas, aumentando significativamente a acessibilidade digital para todos os espectadores. Este recurso garante que seus vídeos de treinamento acessíveis possam alcançar um público mais amplo, incluindo aqueles que dependem de legendas para compreensão.

Quais são os principais recursos técnicos da plataforma HeyGen para criar vídeos de treinamento?

As ferramentas impulsionadas por IA da HeyGen permitem que os usuários gerem vídeos a partir de roteiros de texto, completos com narrações e avatares personalizáveis. Este eficiente Gerador de Texto para Vídeo simplifica a produção de tutoriais de vídeo online, oferecendo uma solução escalável para diversas necessidades de treinamento.

Os usuários podem personalizar avatares de IA e branding dentro da HeyGen para treinamentos especializados?

Absolutamente, a HeyGen permite ampla personalização de avatares de IA, incluindo aparência e voz, juntamente com controles abrangentes de branding. Isso garante que seus vídeos de treinamento em tecnologia assistiva mantenham uma identidade de marca consistente enquanto entregam conteúdo personalizado de forma eficaz.

