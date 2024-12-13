Crie Vídeos Básicos: Tutoriais de Asana Facilitados
Acelere o aprendizado do seu time no Asana. Crie facilmente tutoriais em vídeo atraentes usando a funcionalidade de texto-para-vídeo do HeyGen, aumentando a produtividade.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos para usuários do Asana que buscam otimizar seu fluxo de trabalho organizando efetivamente seu trabalho e gerenciando projetos. Este guia profissional, passo a passo, deve apresentar visuais dinâmicos da interface do Asana, aprimorados por um avatar de IA que entrega insights chave. Garanta total acessibilidade incluindo legendas/legendas geradas diretamente no HeyGen.
Crie um vídeo vibrante de 30 segundos destinado a líderes de equipe e membros, oferecendo dicas rápidas sobre como melhorar a colaboração com colegas e aproveitar as integrações de equipe no Asana. O estilo visual envolvente deve ser animado, utilizando os diversos modelos e cenas do HeyGen para mostrar cenários. Incorpore imagens de arquivo relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para ilustrar o trabalho em equipe sem falhas.
Produza um vídeo detalhado de 90 segundos para usuários do Asana explicando o básico dos campos personalizados, transformando recursos complexos em etapas facilmente digeríveis. O estilo instrucional deve focar principalmente em demonstrações claras de compartilhamento de tela, com narração precisa. Aproveite o texto-para-vídeo do HeyGen para orientação precisa e utilize redimensionamento de proporção e exportações para adaptar a saída para várias plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Mais Conteúdo de Aprendizado.
Produza de forma eficiente vídeos básicos do Asana e tutoriais para educar efetivamente um público mais amplo.
Aumente o Engajamento no Treinamento.
Eleve o engajamento e a retenção de conhecimento no treinamento básico do Asana através de conteúdo de vídeo dinâmico e impulsionado por IA.
Perguntas Frequentes
Como posso criar meu primeiro vídeo com o HeyGen?
O HeyGen simplifica a criação do seu primeiro projeto permitindo que você gere facilmente um vídeo a partir de um roteiro. Basta escolher um avatar de IA, inserir seu texto e selecionar entre vários modelos e cenas para produzir rapidamente seu conteúdo de vídeo inicial.
Quais são os fundamentos do uso do HeyGen para criação de vídeos?
Os fundamentos do HeyGen para criação de vídeos envolvem digitar seu roteiro para gerar instantaneamente conteúdo de vídeo. O HeyGen lida automaticamente com a geração de narração e pode adicionar legendas ou subtítulos, tornando o processo simples para qualquer pessoa aprendendo o básico.
O HeyGen pode me ajudar a produzir vídeos profissionais de instruções?
Sim, o HeyGen é projetado para ajudá-lo a produzir vídeos profissionais de instruções de forma eficiente. Você pode incorporar sua marca com logotipos e cores personalizadas, utilizar a biblioteca de mídia para visuais relevantes e exportar em várias proporções para otimizar seu fluxo de trabalho para diversas plataformas.
O HeyGen oferece recursos para aprender o básico da produção de vídeos?
O HeyGen fornece uma plataforma intuitiva com inúmeros modelos e cenas para ajudar os usuários a aprender o básico da produção de vídeos. Sua funcionalidade de texto-para-vídeo e avatares de IA permitem que você crie vídeos introdutórios e tutoriais envolventes com facilidade, sem precisar de experiência prévia.