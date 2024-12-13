Embora a HeyGen se concentre na criação de vídeos, sua produção pode ser integrada perfeitamente em suas estratégias existentes de arquivamento e backup de vídeo, apoiando esforços de preservação a longo prazo. A eficiência da plataforma permite a rápida produção de novas atualizações de procedimentos à medida que as soluções de armazenamento evoluem.