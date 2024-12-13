Crie Vídeos de Onboarding de Aplicativos que Envolvem Usuários
Aumente a ativação e retenção de usuários com vídeos envolventes. Crie guias eficazes no aplicativo usando os avatares de IA do HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um microvídeo conciso de 30 segundos voltado para usuários existentes explorando novos recursos, funcionando como um guia interativo. Empregue um estilo visual limpo e passo a passo com explicações claras de Texto para vídeo a partir de roteiro para demonstrar uma função chave do aplicativo.
Desenvolva um vídeo profissional de 60 segundos de onboarding SaaS direcionado a usuários empresariais avaliando um novo produto, destacando sua proposta de valor central. Utilize avatares de IA em um estilo de apresentação elegante para explicar benefícios complexos e como alcançá-los.
Desenhe um tutorial em vídeo de 25 segundos abordando uma dúvida comum do usuário ou dica de solução de problemas dentro do aplicativo. O estilo visual e de áudio deve ser calmo e tranquilizador, usando legendas para garantir clareza e acessibilidade para todos os usuários.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolva Tutoriais e Cursos de Treinamento Envolventes.
Crie de forma eficiente tutoriais abrangentes baseados em vídeo para integrar usuários globalmente, transformando recursos complexos em conteúdo facilmente digerível e promovendo a adoção do usuário.
Melhore o Engajamento e a Retenção do Usuário.
Aproveite a IA para produzir vídeos de onboarding cativantes que aumentam significativamente o engajamento do usuário e melhoram as taxas de retenção a longo prazo para seu aplicativo.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de onboarding de aplicativos envolventes?
O HeyGen permite que você crie vídeos de onboarding de aplicativos envolventes sem esforço. Com suas ferramentas alimentadas por IA e o Gerador de Texto para Vídeo Gratuito, você pode transformar roteiros em microvídeos profissionais rapidamente, simplificando seu processo de onboarding de aplicativos.
O HeyGen pode usar Avatares de IA e atores de voz para vídeos de onboarding de clientes?
Sim, o HeyGen permite que você incorpore Avatares de IA realistas e Atores de Voz de IA em seus vídeos de onboarding de clientes. Essa capacidade ajuda a entregar tutoriais personalizados e consistentes baseados em vídeo para novos usuários, aprimorando sua experiência de aprendizado.
Como as ferramentas do HeyGen melhoram a ativação do usuário por meio de tutoriais baseados em vídeo?
A ferramenta de criação de vídeos do HeyGen melhora significativamente a ativação do usuário ao permitir guias interativos e vídeos de onboarding dinâmicos. Seus recursos, como o gerador de legendas por IA, garantem que seu conteúdo seja acessível e eficaz, levando a um melhor engajamento do usuário.
Quais opções de branding o HeyGen oferece para vídeos de onboarding SaaS?
O HeyGen oferece controles de branding robustos para seus vídeos de onboarding SaaS, permitindo que você mantenha a consistência da marca. Você pode facilmente integrar seu logotipo, cores da marca e usar modelos personalizáveis para tornar seus vídeos de onboarding únicos.