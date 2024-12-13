Crie Vídeos de Onboarding de Aplicativos que Envolvem Usuários

Aumente a ativação e retenção de usuários com vídeos envolventes. Crie guias eficazes no aplicativo usando os avatares de IA do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um microvídeo conciso de 30 segundos voltado para usuários existentes explorando novos recursos, funcionando como um guia interativo. Empregue um estilo visual limpo e passo a passo com explicações claras de Texto para vídeo a partir de roteiro para demonstrar uma função chave do aplicativo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo profissional de 60 segundos de onboarding SaaS direcionado a usuários empresariais avaliando um novo produto, destacando sua proposta de valor central. Utilize avatares de IA em um estilo de apresentação elegante para explicar benefícios complexos e como alcançá-los.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um tutorial em vídeo de 25 segundos abordando uma dúvida comum do usuário ou dica de solução de problemas dentro do aplicativo. O estilo visual e de áudio deve ser calmo e tranquilizador, usando legendas para garantir clareza e acessibilidade para todos os usuários.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Onboarding de Aplicativos

Crie facilmente vídeos de onboarding de aplicativos envolventes com ferramentas alimentadas por IA para guiar novos usuários e aumentar a ativação, simplificando recursos complexos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece elaborando seu roteiro. Nosso recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" permite que você transforme seu texto em cenas envolventes sem esforço, tornando a criação de seus "vídeos de onboarding" tranquila.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Enriqueça seu vídeo com um toque profissional. "Escolha" entre uma variedade diversificada de "avatares de IA" para apresentar seu conteúdo, fornecendo um rosto amigável que guia os usuários pelos recursos do seu aplicativo.
3
Step 3
Aplique Sua Marca e Voz
Personalize seu vídeo com a identidade da sua marca. "Aplique" seu logotipo e cores da marca usando "Controles de branding (logotipo, cores)" para tornar seus "vídeos envolventes" instantaneamente reconhecíveis e profissionais.
4
Step 4
Exporte e Implante
Uma vez aperfeiçoado, "Exporte" seu vídeo em vários formatos e resoluções usando nosso recurso de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto". Entregue instruções claras e concisas para aumentar a "ativação do usuário" de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Rapidamente Vídeos de Onboarding de Alta Qualidade

Gere rapidamente vídeos de onboarding de aplicativos profissionais e alimentados por IA, agilizando seu processo de criação de conteúdo e acelerando o tempo de valor do usuário.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de onboarding de aplicativos envolventes?

O HeyGen permite que você crie vídeos de onboarding de aplicativos envolventes sem esforço. Com suas ferramentas alimentadas por IA e o Gerador de Texto para Vídeo Gratuito, você pode transformar roteiros em microvídeos profissionais rapidamente, simplificando seu processo de onboarding de aplicativos.

O HeyGen pode usar Avatares de IA e atores de voz para vídeos de onboarding de clientes?

Sim, o HeyGen permite que você incorpore Avatares de IA realistas e Atores de Voz de IA em seus vídeos de onboarding de clientes. Essa capacidade ajuda a entregar tutoriais personalizados e consistentes baseados em vídeo para novos usuários, aprimorando sua experiência de aprendizado.

Como as ferramentas do HeyGen melhoram a ativação do usuário por meio de tutoriais baseados em vídeo?

A ferramenta de criação de vídeos do HeyGen melhora significativamente a ativação do usuário ao permitir guias interativos e vídeos de onboarding dinâmicos. Seus recursos, como o gerador de legendas por IA, garantem que seu conteúdo seja acessível e eficaz, levando a um melhor engajamento do usuário.

Quais opções de branding o HeyGen oferece para vídeos de onboarding SaaS?

O HeyGen oferece controles de branding robustos para seus vídeos de onboarding SaaS, permitindo que você mantenha a consistência da marca. Você pode facilmente integrar seu logotipo, cores da marca e usar modelos personalizáveis para tornar seus vídeos de onboarding únicos.

