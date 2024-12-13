Crie Vídeos Explicativos com IA: Rápido, Fácil e Profissional

Construa vídeos explicativos de aplicativos profissionais rapidamente usando Modelos e cenas personalizáveis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Visualize um vídeo explicativo de 60 segundos, destinado a usuários de primeira viagem, simplificando o processo de integração, muitas vezes complicado, do seu aplicativo. O estilo visual exige clareza e acessibilidade, utilizando modelos de vídeo explicativo pré-construídos e animações suaves para guiar os usuários visualmente. Melhore a compreensão com legendas automáticas da HeyGen e acesse uma biblioteca de mídia diversificada/suporte de estoque para visuais de fundo relevantes e calmantes, tornando cada passo intuitivo.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo explicativo animado de 30 segundos, direcionado a empreendedores ocupados e proprietários de pequenas empresas, destacando de forma eficaz a proposta de valor central do seu aplicativo e os ganhos de eficiência. Este vídeo requer um estilo rápido e visualmente rico, com gráficos ousados e uma narração animada, que você pode facilmente gerar usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen. Otimize seu alcance em várias plataformas digitais aproveitando as capacidades de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo poderoso de 50 segundos, voltado para tomadores de decisão empresariais e profissionais de TI, apresentando com confiança a superior segurança e escalabilidade do seu aplicativo. A apresentação visual deve ser autoritária e sofisticada, integrando visualizações de dados com um avatar de IA profissional que entrega insights chave. Utilize a geração de narração da HeyGen para criar uma narração credível e tranquilizadora, posicionando efetivamente seu aplicativo como a solução principal para necessidades organizacionais complexas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos Explicativos de Aplicativos

Crie facilmente vídeos explicativos de aplicativos envolventes que destacam os recursos e benefícios únicos do seu produto, mesmo sem experiência prévia em edição.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo e Roteiro
Comece selecionando entre uma ampla gama de modelos de vídeo explicativo adaptados para aplicativos. Em seguida, insira seu roteiro ou deixe a IA ajudá-lo a criar um.
2
Step 2
Adicione Visuais e Voz Envolventes
Dê vida ao seu roteiro adicionando visuais dinâmicos e gerando narrações profissionais. Utilize o gerador de voz de IA para uma narração clara e envolvente.
3
Step 3
Refine com Elementos da Marca
Garanta que seu vídeo explicativo de aplicativo esteja alinhado com sua marca aplicando fontes personalizadas, logotipos e paletas de cores. Isso mantém uma aparência e sensação consistentes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe em Várias Plataformas
Finalize seu vídeo explicativo de aplicativo e exporte-o em vários formatos de proporção, pronto para compartilhamento sem interrupções nas redes sociais e outros canais digitais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Integração e Treinamento de Usuários

Melhore a integração de aplicativos e a compreensão do usuário criando guias e tutoriais claros e concisos com IA.

Perguntas Frequentes

Como posso criar um vídeo explicativo envolvente com a HeyGen sem habilidades de design?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos envolventes, mesmo para iniciantes. Você pode usar ferramentas intuitivas de arrastar e soltar, modelos de vídeo explicativo pré-desenhados e avatares de IA para dar vida ao seu roteiro sem precisar de expertise em design.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para vídeos explicativos animados?

A HeyGen potencializa seus vídeos explicativos animados com recursos poderosos de IA, incluindo avatares de IA realistas e um gerador de voz avançado de IA para narrações envolventes. Essas ferramentas ajudam a transformar seu roteiro em visuais dinâmicos e áudio envolvente, aprimorando sua produção criativa geral.

Posso personalizar os visuais e a marca dos meus vídeos explicativos na HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para garantir que seus vídeos explicativos estejam alinhados com sua marca. Utilize o editor de vídeo integrado para incorporar suas fontes personalizadas, logotipos e paletas de cores, extraindo de uma biblioteca visual diversificada para manter a consistência da marca.

Quão rapidamente a HeyGen pode me ajudar a criar e compartilhar vídeos explicativos?

A HeyGen agiliza o processo, permitindo que você crie vídeos explicativos rapidamente a partir do seu roteiro. Com recursos como geração de texto para vídeo e legendas automáticas, você pode produzir conteúdo de alta qualidade de forma eficiente e compartilhá-lo em várias plataformas, incluindo redes sociais, em muito menos tempo.

