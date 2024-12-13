Crie Vídeos de Lançamento de API Programaticamente

Automatize a produção de vídeos de lançamento de API envolventes. Transforme facilmente seus scripts de texto em conteúdo visual atraente usando poderosas capacidades de Texto-para-vídeo.

450/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para gerentes técnicos, demonstrando como a HeyGen possibilita fluxos de trabalho automatizados e integrações de baixo código. A estética visual deve ser moderna e energética, usando fluxogramas animados e cortes rápidos para ilustrar ganhos de eficiência, apoiados por uma trilha sonora animada e encorajadora. Enfatize como os Modelos & cenas da HeyGen podem acelerar os processos de criação de vídeo, tornando a automação de vídeo perfeita.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos voltado para desenvolvedores e proprietários de produtos, focando na API personalizável para geração de texto-para-vídeo sob medida. Apresente um estilo visual elegante e minimalista com texto na tela destacando os principais parâmetros de personalização, acompanhado por uma narração confiante e clara. Mostre como o recurso de Geração de Narração da HeyGen permite trilhas de áudio perfeitamente sincronizadas e personalizadas em cada vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo tutorial detalhado de 2 minutos para arquitetos de sistemas, ilustrando como integrar vídeos em sistemas existentes usando webhooks dentro da plataforma de desenvolvedores. A abordagem visual deve ser altamente instrutiva, apresentando gravações de tela passo a passo do processo de integração e exemplos de código, acompanhados por uma explicação calma e autoritária. Ilustre a utilidade do recurso de Legendas da HeyGen para tornar demonstrações técnicas acessíveis e fáceis de seguir.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Lançamento de API

Crie vídeos de lançamento de API envolventes de forma eficiente. Aproveite a poderosa automação de vídeo e endpoints de API personalizáveis para entregar atualizações dinâmicas ao seu público.

1
Step 1
Integre Seus Sistemas com a Video API
Conecte suas aplicações à nossa robusta Video API, permitindo a criação programática de vídeos para o conteúdo de lançamento de sua API. Isso utiliza nossa poderosa Video API.
2
Step 2
Defina Seu Conteúdo de Vídeo via Geração de Texto-para-Vídeo
Use a API para enviar suas notas de lançamento ou script, aproveitando a geração avançada de Texto-para-vídeo para converter automaticamente texto em narrativas de vídeo envolventes.
3
Step 3
Gere Seu Vídeo de Lançamento com Recursos de IA Integrados
Crie programaticamente seu vídeo de lançamento de API, aplicando elementos como avatares de IA e narrações através de nossos endpoints de API para uma criação programática profissional.
4
Step 4
Exporte e Implante Seus Vídeos de Lançamento de API
Uma vez gerados, recupere seus arquivos de vídeo finalizados. Aproveite o redimensionamento de proporção e exportações através da API para prepará-los para várias plataformas e vídeos de redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Documentação e Tutoriais de API

.

Crie vídeos tutoriais claros e impulsionados por IA que explicam funcionalidades complexas de API, melhorando a compreensão e retenção dos desenvolvedores.

background image

Perguntas Frequentes

Como a Video API da HeyGen facilita a criação programática de vídeos?

A robusta Video API da HeyGen permite que desenvolvedores criem e gerenciem vídeos programaticamente em escala. Através de endpoints de API acessíveis, você pode integrar a geração de texto-para-vídeo em suas aplicações, automatizando fluxos de trabalho para diversas necessidades de conteúdo de vídeo, incluindo avatares de IA.

A HeyGen pode automatizar a geração de conteúdo de vídeo personalizado?

Sim, a HeyGen permite uma automação eficiente de vídeos, capacitando você a gerar conteúdo de vídeo personalizado para diversas aplicações. Sua plataforma suporta a criação de anúncios de vídeo personalizados e vídeos para redes sociais através de fluxos de trabalho automatizados, aumentando significativamente a eficiência.

Que tipo de integrações a HeyGen oferece para desenvolvedores?

A HeyGen fornece uma API altamente personalizável projetada para desenvolvedores, oferecendo integrações de baixo código perfeitas em plataformas existentes. Nossos clientes de API e webhooks permitem uma plataforma abrangente de automação de mídia, facilitando a integração e o gerenciamento de conteúdo de vídeo programaticamente.

Como a geração de texto-para-vídeo da HeyGen pode suportar necessidades de conteúdo em larga escala?

As capacidades avançadas de geração de texto-para-vídeo da HeyGen são construídas para automação de vídeo em escala e criação programática. Isso permite que os usuários produzam eficientemente grandes quantidades de conteúdo de vídeo, completos com legendas automáticas e codificação de vídeo de alta qualidade, a partir de scripts simples.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo