Crie Vídeos de Integração de API com Automação AI

Entregue vídeos de integração personalizados e reduza custos usando os avatares de AI do HeyGen para conteúdo envolvente e automatizado.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 30 segundos voltado para gerentes de sucesso do cliente ou profissionais de marketing, destacando o poder dos vídeos de integração personalizados. Este material deve apresentar avatares de AI diversos e amigáveis em ambientes acolhedores, utilizando os avatares de AI e a geração de narração do HeyGen para entregar uma mensagem natural e empática que ressoe diretamente com novos usuários.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo perspicaz de 60 segundos para arquitetos de software corporativo ou especialistas em integração, explicando como a API de geração de vídeo e os modelos dinâmicos podem revolucionar seus processos de integração. Empregue um estilo visual profissional e sofisticado com animações elegantes demonstrando o fluxo de dados e chamadas de API, complementado por uma narração autoritária e legendas claras geradas pelo HeyGen para clareza técnica.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo envolvente de 50 segundos para profissionais de RH ou gerentes de L&D, enfatizando a eficiência e a relação custo-benefício dos vídeos de integração modernos para novos funcionários, ajudando a reduzir custos. O estilo visual deve ser informativo e encorajador, retratando cenas diversas de novos contratados aprendendo com sucesso, aproveitando a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen e o redimensionamento e exportação flexíveis de proporção de aspecto para se adequar a vários canais de comunicação interna.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Integração de API

Crie vídeos de integração de API personalizados de forma eficiente que envolvam os usuários desde o primeiro dia. Aproveite a AI para otimizar a produção e entregar instruções dinâmicas e claras em escala.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Integração
Escreva seu conteúdo de integração de API, depois use a capacidade de **Texto-para-vídeo do HeyGen** para convertê-lo automaticamente em um rascunho de vídeo com instruções claras.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Aumente o engajamento escolhendo de uma biblioteca diversa de **avatares de AI** para ser seu apresentador, tornando seus vídeos de integração personalizados mais relacionáveis.
3
Step 3
Aplique Integração Dinâmica
Utilize a **API de geração de vídeo do HeyGen** para se conectar com suas plataformas existentes, permitindo a entrega automatizada de conteúdo personalizado para cada usuário.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo com **controles de branding (logo, cores)**, depois exporte-o. Integre com suas ferramentas para um **fluxo de trabalho automatizado** que entrega conteúdo personalizado precisamente quando necessário.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Produção de Vídeos de Integração

.

Produza rapidamente vídeos de integração personalizados e de alta qualidade usando AI, reduzindo significativamente o tempo de criação.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de integração personalizados?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de integração altamente personalizados usando avatares de AI avançados e modelos dinâmicos. Isso permite que você adapte mensagens tanto para a integração de clientes quanto de funcionários em escala, garantindo uma experiência consistente e envolvente.

O HeyGen oferece uma API de Geração de Vídeo para integração automatizada?

Sim, o HeyGen fornece uma robusta API de Geração de Vídeo projetada para se integrar perfeitamente aos seus sistemas existentes, permitindo que você crie vídeos de integração de API programaticamente. Essa capacidade facilita um fluxo de trabalho automatizado para gerar conteúdo de vídeo personalizado em escala sem intervenção manual.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para criação de vídeos profissionais?

O HeyGen é uma ferramenta abrangente de criação de vídeos que oferece recursos como avatares de AI realistas, integração avançada de texto-para-fala e suporte multilíngue. Essas capacidades permitem que você produza vídeos de treinamento profissionais e vídeos de demonstração de produtos de forma eficiente.

O HeyGen é uma plataforma sem código para geração de vídeos?

Absolutamente, o HeyGen é projetado como uma plataforma amigável e sem código, tornando acessível para qualquer pessoa gerar vídeos de alta qualidade sem expertise técnica. Isso reduz significativamente o tempo e o esforço associados à produção de conteúdo envolvente, como vídeos de integração e materiais de marketing, através de modelos dinâmicos intuitivos.

