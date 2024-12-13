Crie Vídeos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro com o Poder da IA

Crie vídeos de treinamento de conformidade com AML altamente envolventes. Use avatares de IA para simplificar regulamentos complexos e aumentar o engajamento dos aprendizes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um segmento dinâmico de microaprendizagem de 45 segundos para oficiais de conformidade experientes, ilustrando um cenário específico de lavagem de dinheiro e identificando atividades suspeitas. Empregue visuais vívidos e um estilo de áudio sério e informativo, aprimorado pela geração de narração da HeyGen e legendas nítidas para garantir que cada detalhe seja facilmente compreendido.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo autoritário e impactante de 90 segundos direcionado à gestão executiva e partes interessadas, enfatizando a importância crítica de um treinamento robusto de conformidade com AML. Projete um estilo visual sofisticado usando os modelos de vídeo personalizáveis da HeyGen e aproveite seu suporte de biblioteca de mídia/estoque para imagens atraentes, transmitindo as graves consequências da não conformidade.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de atualização conciso de 30 segundos para todos os funcionários, explicando uma mudança recente nas regulamentações de AML com clareza e um estilo de áudio direto e informativo. Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para garantir a visualização ideal em várias plataformas e incorpore avatares de IA para uma disseminação rápida e econômica de treinamento digital vital de AML.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Funciona

Crie de forma eficiente vídeos robustos e envolventes de prevenção à lavagem de dinheiro que simplificam a conformidade regulatória complexa, garantindo alto engajamento dos aprendizes e soluções econômicas.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu conteúdo para treinamento digital de AML diretamente na HeyGen, aproveitando sua funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Avatar e Modelo
Escolha um avatar de IA envolvente para narrar sua mensagem, tornando seu treinamento de conformidade com AML mais pessoal e eficaz.
3
Step 3
Adicione Narração e Branding
Aprimore seu vídeo com geração de narração perfeita, proporcionando áudio claro e envolvente para seus aprendizes.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Conclua usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para preparar seus vídeos de treinamento de AML para diversas plataformas e públicos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Regulamentos Complexos de AML

Transforme regulamentos complexos de prevenção à lavagem de dinheiro em conteúdo de vídeo facilmente digerível e memorável, tornando a educação de conformidade mais clara para todos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de AML envolventes?

A HeyGen atua como um avançado Criador de Vídeos de Treinamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro com IA, utilizando modelos de vídeo personalizáveis, avatares de IA e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro. Este motor criativo permite que você gere vídeos envolventes de forma eficiente, aumentando significativamente o engajamento dos aprendizes para o seu treinamento de conformidade com AML.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de treinamento de conformidade com AML na HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece modelos de vídeo personalizáveis e controles de marca, permitindo que você crie vídeos de treinamento digital de AML com um estilo visual elegante e moderno. Você pode ajustar cada aspecto para garantir que seu treinamento de conformidade com AML esteja perfeitamente alinhado com a marca da sua organização.

O que torna a HeyGen uma ferramenta eficiente para criar vídeos de treinamento de AML?

A HeyGen oferece uma plataforma de geração de vídeo de ponta a ponta, simplificando o processo do roteiro ao vídeo final. Com a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro e narração natural de IA, você pode produzir rapidamente vídeos de treinamento de AML de alta qualidade, tornando-se uma solução econômica para um treinamento de conformidade regulatória robusto.

A HeyGen suporta recursos avançados para tópicos complexos de AML e maior alcance?

Sim, a HeyGen aproveita ferramentas avançadas de criação de vídeo impulsionadas por IA, incluindo avatares de IA realistas e narração de IA multilíngue para tornar regulamentos complexos de AML digeríveis e memoráveis. Além disso, recursos como legendas automáticas garantem maior acessibilidade para seu treinamento digital de AML, esclarecendo regulamentos complexos de AML.

