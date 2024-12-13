Crie Vídeos de Treinamento Anti-Assédio no Local de Trabalho com Facilidade

Desenvolva vídeos de treinamento anti-assédio profissionais com facilidade, aproveitando Modelos e cenas personalizáveis para atender aos requisitos legais de forma eficiente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de microaprendizagem de 45 segundos direcionado a todos os funcionários, empregando visuais envolventes e diversos avatares de IA para demonstrar como promover um ambiente inclusivo. O áudio deve ser amigável e acessível, fazendo excelente uso dos avatares de IA do HeyGen para transmitir mensagens impactantes e relacionáveis.
Prompt de Exemplo 2
Sua tarefa é desenvolver um vídeo abrangente de treinamento sobre assédio no local de trabalho de 1,5 minuto para gerentes e profissionais de RH, retratando cenários do mundo real com um estilo visual empático. Garanta acessibilidade e clareza para tópicos complexos através de legendas automáticas, vitais para a compreensão e cumprimento dos requisitos legais.
Prompt de Exemplo 3
Conceba um vídeo conciso de 30 segundos de lembrete anti-assédio para equipes remotas e novos contratados, apresentando visuais nítidos e permitindo dublagens multilíngues para superar barreiras geográficas e linguísticas. Utilize a geração de dublagem do HeyGen para produzir opções vocais diversas para um treinamento remoto eficaz.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento Anti-Assédio no Local de Trabalho

Aproveite a IA para produzir vídeos de treinamento anti-assédio envolventes e em conformidade para sua equipe de RH com facilidade, garantindo um ambiente inclusivo.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Escreva Seu Roteiro
Escolha entre modelos de vídeo personalizáveis projetados para criar vídeos de treinamento anti-assédio eficazes, ou cole seu roteiro existente diretamente no editor de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Voz
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para transmitir sua mensagem. Personalize sua aparência e escolha uma voz que se alinhe com sua marca, tornando seu treinamento relacionável e impactante.
3
Step 3
Integre Visuais e Refine Detalhes
Enriqueça sua mensagem integrando visuais poderosos usando nosso suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar conteúdo verdadeiramente envolvente. Adicione elementos de branding e legendas para garantir clareza e acessibilidade para todos os funcionários.
4
Step 4
Finalize e Distribua Eficazmente
Uma vez que seu vídeo esteja completo, use redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para qualquer plataforma. Compartilhe facilmente com sua equipe de RH ou integre em seu LMS para garantir amplo alcance e conformidade.

Casos de Uso

Simplifique a Educação Complexa de RH

Transforme políticas anti-assédio complexas em conteúdo de vídeo claro e digerível, tornando a educação vital de RH acessível e fácil de entender para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento anti-assédio?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de gerador de vídeo por IA e avatares de IA realistas para transformar roteiros de texto em vídeos de treinamento anti-assédio envolventes. Esta abordagem de texto para vídeo por IA simplifica significativamente a produção de conteúdo para sua equipe de RH, garantindo material de alta qualidade focado em conformidade.

Posso personalizar a aparência e a marca dos meus vídeos de treinamento sobre assédio no local de trabalho?

Absolutamente! O HeyGen oferece modelos de vídeo personalizáveis e controles extensivos de branding, permitindo que você integre o logotipo, as cores e a mídia da sua empresa sem esforço. Isso garante que seus vídeos de treinamento sobre assédio no local de trabalho mantenham a consistência da marca enquanto entregam conteúdo envolvente.

Como o HeyGen pode apoiar o treinamento de conformidade anti-assédio multilíngue e acessível?

O HeyGen fornece dublagens multilíngues robustas e legendas automáticas, permitindo que você crie vídeos de treinamento anti-assédio que atendam a diversas necessidades linguísticas e requisitos de acessibilidade. Isso garante que seus esforços de conformidade, alinhados aos requisitos legais, alcancem efetivamente um público mais amplo, incluindo aqueles em cenários de treinamento remoto.

O HeyGen é compatível com sistemas de gestão de aprendizagem (LMS) existentes para distribuição de treinamento?

Sim, os vídeos gerados com o HeyGen são facilmente exportáveis em vários formatos e proporções, garantindo compatibilidade perfeita com a maioria dos LMSs/LXPs e plataformas de treinamento remoto existentes. Este recurso proporciona máxima facilidade de uso e distribuição eficiente para suas ferramentas alimentadas por IA.

