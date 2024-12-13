Crie Vídeos de Treinamento Anti-Discriminação: Simplifique a Conformidade

Aumente a conformidade e promova um ambiente de trabalho respeitoso com treinamentos anti-discriminação envolventes criados facilmente usando avatares de IA.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de 45 segundos baseado em cenários, projetado para todos os funcionários, ilustrando vividamente exemplos de assédio no local de trabalho e os procedimentos corretos para denunciá-lo. O estilo visual deve ser realista, mas sensível, usando animações sutis para retratar situações desafiadoras, apoiadas por uma voz direta e informativa. Enfatize a importância de um conteúdo de treinamento legalmente compatível, facilmente produzido usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para garantir uma mensagem precisa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo envolvente de 30 segundos para gerentes de RH e equipes de L&D, mostrando como eles podem criar facilmente vídeos de treinamento de segurança contra bullying. A estética deve ser moderna e dinâmica, empregando cores vibrantes e texto conciso na tela, com um estilo de áudio animado e encorajador. Destaque a eficiência e flexibilidade de usar os Modelos e cenas da HeyGen para personalizar materiais de treinamento rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo motivacional de 50 segundos voltado para líderes de equipe e gerentes, reforçando o papel crítico que desempenham em promover uma cultura de respeito no local de trabalho. A apresentação visual deve ser calorosa e empática, incorporando imagens de alta qualidade de equipes colaborativas, acompanhadas por uma narração inspiradora e clara. Este vídeo de treinamento pode transmitir efetivamente ideias complexas através da geração de narração contínua da HeyGen, garantindo uma mensagem profissional e sincera.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Treinamento Anti-Discriminação

Produza facilmente vídeos de treinamento anti-discriminação impactantes e legalmente compatíveis para seus funcionários usando ferramentas baseadas em IA e modelos personalizáveis.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Treinamento
Comece selecionando um Modelo de Vídeos de Treinamento Anti-Discriminação ou cole seu roteiro para gerar automaticamente cenas iniciais. Utilize nossos Modelos e cenas personalizáveis para estruturar rapidamente sua mensagem.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento selecionando entre uma variedade de avatares de IA para narrar seu treinamento. Esses apresentadores realistas dão vida ao seu conteúdo, tornando-o mais relacionável para os funcionários.
3
Step 3
Personalize e Marque
Personalize seu vídeo com o logotipo e as cores da sua organização usando nossos controles de Branding. Isso garante que seu treinamento anti-assédio esteja perfeitamente alinhado com a identidade visual da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e use o redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para qualquer plataforma. Entregue conteúdo de treinamento profissional e legalmente compatível que promova uma cultura de respeito no local de trabalho.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova uma Cultura Positiva no Local de Trabalho

Produza vídeos inspiradores que promovam diversidade, equidade e inclusão, incentivando os funcionários a construir ativamente um ambiente de trabalho respeitoso e anti-discriminatório.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento anti-discriminação rapidamente?

A HeyGen permite que você crie rapidamente conteúdo de treinamento legalmente compatível, incluindo vídeos abrangentes de treinamento anti-discriminação, transformando roteiros em vídeos de treinamento envolventes com o uso de modelos personalizáveis e avatares de IA. Isso simplifica a produção de treinamentos essenciais de conformidade no local de trabalho para os funcionários.

Posso personalizar vídeos de treinamento anti-assédio para o meu local de trabalho específico?

Sim, a HeyGen oferece modelos personalizáveis e avatares de IA, permitindo que você adapte os Vídeos de Treinamento sobre Assédio no Local de Trabalho às necessidades específicas da sua organização e promova uma cultura de respeito no local de trabalho. Você pode facilmente incorporar sua marca e cenários únicos para um treinamento eficaz.

Qual é o papel dos Avatares de IA nos vídeos de treinamento de segurança contra bullying?

Os Avatares de IA da HeyGen dão vida aos seus vídeos de treinamento de segurança contra bullying, transmitindo mensagens com narrações e expressões naturais. Isso cria um conteúdo mais envolvente para os funcionários, garantindo que informações críticas sobre conduta no local de trabalho sejam comunicadas de forma eficaz em seus vídeos de treinamento.

A HeyGen é adequada para vídeos de conformidade no local de trabalho em geral, além de anti-discriminação?

Absolutamente. A HeyGen é uma plataforma ideal de aprendizado online para produzir uma variedade de vídeos de treinamento de conformidade no local de trabalho para funcionários, incluindo conteúdo sobre anti-assédio e cultura de respeito no local de trabalho. Seus recursos apoiam a criação de soluções de treinamento diversificadas e eficazes.

