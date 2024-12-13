Crie Vídeos de Treinamento Contra Suborno para Conformidade Inabalável

Simplifique seu treinamento contra suborno e corrupção com cursos de e-learning envolventes, facilmente gerados a partir de roteiros usando o texto para vídeo da HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de treinamento abrangente de 2 minutos direcionado a gerentes de nível médio e equipes de vendas que operam em mercados internacionais, ilustrando cenários complexos relacionados ao Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e ao UK Bribery Act. O vídeo deve empregar visuais realistas baseados em cenários, aprimorados por avatares de IA da HeyGen para retratar vários personagens em situações de alto risco, entregues com uma narração direta e informativa.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma animação de estilo infográfico de 1 minuto para todos os funcionários, enfatizando a conformidade com controles internos e o uso adequado do Policy Hub e do registro de presentes e hospitalidade. O estilo visual deve ser claro, com a marca da empresa, e usar sobreposições de texto concisas com uma narração encorajadora e clara. Aproveite o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para integrar facilmente ícones e gráficos profissionais que reforcem os processos-chave.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma série de vídeos de microaprendizagem envolventes de 45 segundos para funcionários existentes, servindo como cursos de atualização sobre tomada de decisões éticas e prevenção de suborno. A estética visual deve ser vibrante e dinâmica, com transições rápidas e uma narração animada e concisa. Utilize os modelos e cenas da HeyGen para manter a consistência da marca e acelerar a produção desses módulos curtos e impactantes.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento Contra Suborno

Desenhe e implemente vídeos de treinamento eficazes contra suborno para melhorar a conformidade e mitigar riscos dentro da sua organização.

1
Step 1
Escolha a Base do Seu Curso
Selecione um modelo ou comece a partir de um roteiro, utilizando a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen para construir a base do seu plano de treinamento personalizado para conformidade contra suborno.
2
Step 2
Crie Conteúdo de Vídeo Envolvente
Desenvolva seu conteúdo contra suborno usando os avatares de IA da HeyGen, transformando tópicos complexos em vídeos de treinamento animados e envolventes para seus funcionários.
3
Step 3
Aplique a Identidade da Marca
Aplique os controles de marca da HeyGen para integrar seu logotipo e cores corporativas, garantindo que seus vídeos de treinamento de conformidade apresentem elementos de marca e estejam alinhados com a integridade da sua organização.
4
Step 4
Exporte para Implantação
Exporte seus vídeos de treinamento contra suborno finalizados, aproveitando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para prepará-los como pacotes compatíveis com SCORM para o seu Sistema de Gestão de Aprendizagem.

Esclareça Conceitos Complexos de Conformidade

Simplifique regulamentos e políticas complexas contra suborno em conteúdo de vídeo claro e digerível para melhor compreensão e adesão.

Perguntas Frequentes

Como os vídeos de treinamento da HeyGen podem ser integrados ao nosso Sistema de Gestão de Aprendizagem existente?

A HeyGen suporta a exportação de vídeos de treinamento em vários formatos, incluindo opções compatíveis com Sistemas de Gestão de Aprendizagem compatíveis com SCORM. Isso permite uma integração perfeita na sua infraestrutura de treinamento online existente, tornando-se uma solução eficaz de e-learning.

Quais controles técnicos a HeyGen oferece para consistência de marca e conteúdo?

A HeyGen oferece controles robustos de marca, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa em todos os vídeos de treinamento. Você também pode utilizar seus recursos de geração de texto para vídeo e legendas para garantir uma mensagem consistente em todas as suas opções de cursos personalizados.

A HeyGen facilita a criação de conteúdo de conformidade para regulamentos como o UK Bribery Act?

A HeyGen capacita você a criar treinamentos altamente específicos contra suborno e corrupção, convertendo seus roteiros detalhados em conteúdo de vídeo envolvente usando avatares de IA e geração de narração. Isso permite uma articulação clara dos requisitos sob atos como o UK Bribery Act ou FCPA, aprimorando sua solução geral de conformidade.

A HeyGen pode agilizar a produção de vídeos de microaprendizagem para treinamento de conformidade?

Absolutamente. A plataforma intuitiva da HeyGen, com seus modelos pré-construídos e capacidades de texto para vídeo, agiliza significativamente a criação de vídeos de microaprendizagem. Você pode rapidamente transformar roteiros de treinamento de conformidade em cursos de e-learning envolventes com avatares de IA, tornando as atualizações frequentes de conteúdo eficientes.

