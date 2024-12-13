Crie Vídeos de Treinamento Contra Suborno para Conformidade Inabalável
Simplifique seu treinamento contra suborno e corrupção com cursos de e-learning envolventes, facilmente gerados a partir de roteiros usando o texto para vídeo da HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de treinamento abrangente de 2 minutos direcionado a gerentes de nível médio e equipes de vendas que operam em mercados internacionais, ilustrando cenários complexos relacionados ao Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e ao UK Bribery Act. O vídeo deve empregar visuais realistas baseados em cenários, aprimorados por avatares de IA da HeyGen para retratar vários personagens em situações de alto risco, entregues com uma narração direta e informativa.
Desenvolva uma animação de estilo infográfico de 1 minuto para todos os funcionários, enfatizando a conformidade com controles internos e o uso adequado do Policy Hub e do registro de presentes e hospitalidade. O estilo visual deve ser claro, com a marca da empresa, e usar sobreposições de texto concisas com uma narração encorajadora e clara. Aproveite o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para integrar facilmente ícones e gráficos profissionais que reforcem os processos-chave.
Desenhe uma série de vídeos de microaprendizagem envolventes de 45 segundos para funcionários existentes, servindo como cursos de atualização sobre tomada de decisões éticas e prevenção de suborno. A estética visual deve ser vibrante e dinâmica, com transições rápidas e uma narração animada e concisa. Utilize os modelos e cenas da HeyGen para manter a consistência da marca e acelerar a produção desses módulos curtos e impactantes.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Treinamentos de Conformidade Extensos.
Desenvolva rapidamente uma ampla gama de cursos de e-learning contra suborno para educar sua força de trabalho global de forma eficiente.
Aumente o Engajamento no Treinamento.
Utilize vídeos com tecnologia de IA para aumentar significativamente a participação e retenção em programas essenciais de treinamento contra suborno e corrupção.
Perguntas Frequentes
Como os vídeos de treinamento da HeyGen podem ser integrados ao nosso Sistema de Gestão de Aprendizagem existente?
A HeyGen suporta a exportação de vídeos de treinamento em vários formatos, incluindo opções compatíveis com Sistemas de Gestão de Aprendizagem compatíveis com SCORM. Isso permite uma integração perfeita na sua infraestrutura de treinamento online existente, tornando-se uma solução eficaz de e-learning.
Quais controles técnicos a HeyGen oferece para consistência de marca e conteúdo?
A HeyGen oferece controles robustos de marca, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa em todos os vídeos de treinamento. Você também pode utilizar seus recursos de geração de texto para vídeo e legendas para garantir uma mensagem consistente em todas as suas opções de cursos personalizados.
A HeyGen facilita a criação de conteúdo de conformidade para regulamentos como o UK Bribery Act?
A HeyGen capacita você a criar treinamentos altamente específicos contra suborno e corrupção, convertendo seus roteiros detalhados em conteúdo de vídeo envolvente usando avatares de IA e geração de narração. Isso permite uma articulação clara dos requisitos sob atos como o UK Bribery Act ou FCPA, aprimorando sua solução geral de conformidade.
A HeyGen pode agilizar a produção de vídeos de microaprendizagem para treinamento de conformidade?
Absolutamente. A plataforma intuitiva da HeyGen, com seus modelos pré-construídos e capacidades de texto para vídeo, agiliza significativamente a criação de vídeos de microaprendizagem. Você pode rapidamente transformar roteiros de treinamento de conformidade em cursos de e-learning envolventes com avatares de IA, tornando as atualizações frequentes de conteúdo eficientes.