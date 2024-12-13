Crie Vídeos de Treinamento Anti Viés: Impulsione o Aprendizado de D&I

Engaje sua equipe em um treinamento vital sobre viés inconsciente criando vídeos dinâmicos rapidamente com os avatares de IA da HeyGen.

Crie um curso de microaprendizagem de 45 segundos sobre treinamento em diversidade, especificamente projetado para todos os funcionários, empregando uma estética visual amigável e acessível e uma narração encorajadora. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para construir rapidamente um cenário relevante e sua geração de Narração para áudio consistente e de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de treinamento de conformidade de 90 segundos que apresente um cenário comum de viés inconsciente, direcionado a funcionários que necessitam de treinamento obrigatório. Adote um estilo visual realista baseado em cenários com diálogos autênticos, garantindo acessibilidade ao incorporar Legendas/captions da HeyGen para todo o conteúdo falado e aumentando o realismo com elementos variados de suporte da Biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo impactante de 30 segundos focado na criação de vídeos de treinamento anti viés para cultivar uma cultura inclusiva entre gerentes e líderes de equipe. Este vídeo deve apresentar uma apresentação visual moderna em estilo infográfico com narração nítida e concisa, e estar pronto para distribuição em múltiplas plataformas usando o recurso de Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como funciona a criação de vídeos de treinamento anti viés

Crie vídeos de treinamento anti viés impactantes com facilidade. Aproveite os avatares de IA e recursos poderosos para construir uma cultura inclusiva e oferecer Treinamento sobre Viés Inconsciente essencial.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro diretamente no editor. Nossa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro gerará automaticamente cenas e visuais iniciais para seus vídeos de treinamento anti viés.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Voz
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Esses avatares entregarão seu roteiro com vozes de som natural, aumentando o engajamento para seu Treinamento sobre Viés Inconsciente.
3
Step 3
Adicione Controles de Marca
Utilize os Controles de Marca para aplicar seus elementos de marca personalizados, como logotipos e cores da marca, garantindo que seus vídeos de treinamento se alinhem perfeitamente com a identidade da sua organização.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Gere seus vídeos de treinamento finais, completos com legendas/captions geradas automaticamente para maior acessibilidade. Seu vídeo finalizado está pronto para fomentar uma cultura inclusiva.

Casos de Uso

Esclareça Conceitos Complexos de Viés

Utilize vídeo impulsionado por IA para simplificar e transmitir de forma eficaz tópicos de anti viés complexos ou sensíveis, melhorando a compreensão.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de treinamento anti viés eficazes?

A HeyGen permite que equipes de L&D e RH produzam vídeos de treinamento anti viés envolventes de forma eficiente usando avatares de IA e tecnologia de Texto para vídeo. Isso simplifica a criação de conteúdo crucial para promover uma cultura inclusiva dentro das organizações.

Quais recursos a HeyGen oferece para aprimorar o conteúdo de treinamento em diversidade?

A HeyGen oferece um conjunto abrangente de recursos, incluindo avatares de IA personalizáveis, diversos modelos e cenas, e geração de Narração, ideal para desenvolver cursos de treinamento em diversidade e microaprendizagem impactantes. Os usuários também podem incorporar elementos de marca personalizados para manter a consistência.

A HeyGen pode simplificar a produção de materiais de treinamento sobre viés inconsciente?

Sim, a HeyGen simplifica significativamente a produção de Treinamento sobre Viés Inconsciente através de sua plataforma de geração de vídeo de ponta a ponta. Desde o roteiro até a tela, recursos como Legendas/captions e Texto para vídeo tornam cenários complexos de viés inconsciente fáceis de comunicar e entender.

Como a HeyGen apoia a personalização de marca em vídeos de treinamento corporativo?

A HeyGen permite que as organizações integrem elementos de marca personalizados, como logotipos e cores da marca, diretamente em seus vídeos de treinamento. Isso garante que todos os vídeos de treinamento de conformidade e anti viés se alinhem perfeitamente com a identidade e diretrizes visuais da empresa.

