Crie Vídeos de Revisão Anual Sem Esforço

Gere facilmente vídeos de resumo anual envolventes com cenas personalizáveis de arrastar e soltar, tornando a personalização de vídeos simples e rápida.

426/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "Template de Vídeo de Avaliação de Desempenho" profissional de 90 segundos para departamentos de RH ou líderes de equipe que desejam comunicar conquistas da empresa e crescimento individual aos funcionários. Este vídeo deve apresentar um estilo visual corporativo e polido, com infográficos e uma narração clara e articulada, que pode ser gerada sem esforço usando o recurso avançado de "Geração de Narração" da HeyGen para um resumo abrangente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um emocionante "vídeo de resumo" de 45 segundos projetado para equipes de marketing destacarem rapidamente os momentos-chave de uma conferência ou workshop para participantes e potenciais futuros participantes. A estética visual deve ser rápida e energética, com sobreposições de texto em negrito e uma trilha sonora animada, utilizando as "Legendas/legendas automáticas" da HeyGen para garantir acessibilidade e impacto em todas as plataformas de mídia social.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo conciso de atualização de produto anual de 30 segundos para empresas que desejam informar clientes e investidores sobre marcos importantes e novos recursos. Empregue um design visual elegante e moderno com animação nítida e uma trilha sonora profissional, aproveitando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar eficientemente atualizações escritas em resumos visuais atraentes de seus "vídeos de revisão anual".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Revisão Anual

Crie vídeos de revisão anual envolventes sem esforço. Destaque conquistas e marcos importantes com nossa plataforma intuitiva, tornando seus resumos de fim de ano impactantes e fáceis de compartilhar.

1
Step 1
Selecione um Template
Selecione um "Template de Vídeos de Avaliação de Desempenho" de nossa extensa biblioteca para começar facilmente seu vídeo de revisão anual. Nossos "templates e cenas" oferecem layouts pré-desenhados, proporcionando uma base profissional para seu conteúdo criativo.
2
Step 2
Carregue Seu Conteúdo
Carregue sua mídia, incluindo fotos e clipes de vídeo, para personalizar sua revisão anual. Integre facilmente seu conteúdo, usando nosso "suporte de biblioteca de mídia/estoque" para enriquecer seu resumo.
3
Step 3
Adicione Elementos de IA
Adicione "Avatares de IA" como apresentadores envolventes para seu vídeo de revisão anual. Nossos "avatares de IA" dão vida à sua narrativa com uma presença visual profissional e realista.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte e compartilhe seu vídeo de revisão anual concluído diretamente para as plataformas desejadas. Com "Redimensionamento de proporção e exportações", seu conteúdo envolvente ficará perfeito em qualquer lugar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Revisões Anuais Inspiradoras

.

Crie vídeos de revisão anual motivacionais para inspirar reflexão, celebrar crescimento e definir metas futuras com narrativas impactantes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de revisão anual e vídeos de resumo envolventes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de revisão anual e vídeos de resumo envolventes sem esforço, usando ferramentas avançadas de IA. Nossa plataforma utiliza avatares de IA e um ator de voz de IA para transformar seu conteúdo em histórias visuais atraentes, perfeitas para compartilhar destaques e marcos.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos de retrospectiva do ano com a HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização para seus vídeos de retrospectiva do ano, permitindo verdadeira personalização de vídeo. Você pode utilizar os diversos templates de vídeo e cenas personalizáveis da HeyGen para adicionar elementos personalizados, garantindo que cada vídeo de retrospectiva do ano seja único e impactante.

A HeyGen fornece templates para simplificar a criação de vídeos de avaliação de desempenho?

Sim, a HeyGen fornece uma variedade de templates de vídeo profissionais, incluindo templates específicos de Vídeos de Avaliação de Desempenho, para simplificar seu processo de criação. Nossa plataforma intuitiva e ferramentas de IA tornam fácil produzir vídeos de alta qualidade sem a necessidade de software de edição de vídeo complexo.

Posso usar avatares de IA para melhorar os vídeos de resumo anual da minha empresa?

Absolutamente, os avatares de IA da HeyGen podem melhorar significativamente os vídeos de resumo anual da sua empresa, tornando-os mais dinâmicos e envolventes. Esses avatares, combinados com nosso ator de voz de IA, garantem que sua mensagem ressoe poderosamente com seu público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo