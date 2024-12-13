A HeyGen revoluciona a "produção de vídeo" ao permitir uma conversão perfeita de "texto para vídeo a partir de roteiro". Basta inserir seu texto, e nosso "editor de arrastar e soltar" combinado com os recursos de "Geração de narração" e "Legendas" gera rapidamente um vídeo polido, tornando o processo incrivelmente eficiente para qualquer "vídeo explicativo" ou conteúdo de treinamento.