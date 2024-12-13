Crie Vídeos de Segurança para Parques de Diversões com o Poder da IA

Proteja visitantes e funcionários com vídeos de treinamento envolventes de IA. Crie conteúdo impactante de forma eficiente, aproveitando avatares de IA realistas.

478/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de IA abrangente de 90 segundos para novos funcionários de parques de diversões, abordando especificamente as 'Diretrizes de Segurança de Equipamentos' para verificações pré-operacionais de brinquedos. Este vídeo deve adotar um estilo visual altamente instrutivo e detalhado, mostrando closes de mecanismos de segurança e etapas procedurais claras, acompanhado por uma narração calma e autoritária. Utilize o recurso de Templates & scenes da HeyGen para estruturar o conteúdo de forma eficaz e garantir uma marca consistente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 1 minuto sobre 'Preparação para Emergências' para todos os visitantes do parque, destacando ações críticas durante vários cenários de emergência, como clima severo ou quedas de energia. O estilo visual e de áudio deve ser claro, direto e tranquilizador, usando sinais visuais distintos para saídas de emergência e pontos de encontro, apoiado por uma narração calma, mas urgente. Construa este vídeo usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo geração de conteúdo precisa e rápida.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de instruções de segurança pré-brinquedo de 45 segundos para uma montanha-russa de alta adrenalina, enfatizando regras específicas de 'segurança no brinquedo', como manter as mãos e os pés dentro do carro e prender itens soltos. Este vídeo precisa de um estilo visual dinâmico e emocionante que espelhe a energia do brinquedo, mas que comunique firmemente os regulamentos de segurança, complementado por uma narração energética, mas séria. Incorpore visuais atraentes da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para tornar a instrução impactante e memorável.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Segurança para Parques de Diversões

Crie vídeos de segurança envolventes e com tecnologia de IA para seus visitantes e funcionários de parques de diversões. Transmita informações críticas de forma eficaz com recursos personalizáveis.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Segurança
Comece escrevendo os protocolos e diretrizes de segurança para seu parque de diversões. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo para converter seu texto em uma narrativa de vídeo de forma contínua.
2
Step 2
Selecione um Porta-voz de IA Envolvente
Aprimore o profissionalismo do seu vídeo escolhendo entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para atuar como seu porta-voz de segurança, garantindo uma mensagem clara e consistente.
3
Step 3
Adicione Marca e Visuais
Incorpore o logotipo, cores e outros visuais do seu parque usando os controles de Branding para personalizar cenas e reforçar a identidade da sua marca ao longo da mensagem de segurança.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Revise seu vídeo de segurança final para precisão e clareza, depois use o recurso de redimensionamento de proporção e exportações para baixá-lo no formato desejado para visualização por visitantes e funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Anúncios Rápidos de Segurança

.

Crie e divulgue rapidamente anúncios e dicas importantes de segurança para visitantes em várias plataformas digitais, garantindo comunicação oportuna.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de segurança para parques de diversões?

A HeyGen utiliza vídeos avançados com tecnologia de IA e avatares de IA para simplificar a produção de vídeos de segurança envolventes para parques de diversões. Nossa plataforma transforma roteiros de texto em conteúdo de vídeo envolvente, reduzindo significativamente as complexidades tradicionais da produção de vídeo.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para personalizar o conteúdo de treinamento de segurança?

A HeyGen oferece recursos técnicos robustos para treinamento de segurança personalizado, incluindo cenas de marca personalizáveis, geração de narração de alta qualidade e legendas automáticas. Essas ferramentas permitem a criação de Treinamento de Segurança para Visitantes e Protocolos de Segurança para Funcionários de forma fácil.

A HeyGen pode ser utilizada para vários tipos de treinamento de segurança em parques de diversões?

Absolutamente, a HeyGen é altamente versátil para treinamento de segurança abrangente em parques de diversões. Você pode criar Vídeos de Treinamento de IA para Segurança de Visitantes, Diretrizes Detalhadas de Segurança de Equipamentos e instruções críticas de Preparação para Emergências, todas entregues por Porta-vozes de IA profissionais.

É fácil produzir vídeos de alta qualidade com tecnologia de IA para diretrizes de segurança com a HeyGen?

Sim, a HeyGen torna excepcionalmente fácil produzir vídeos de alta qualidade com tecnologia de IA para todas as diretrizes de segurança. Com seu Gerador de Texto-para-Vídeo intuitivo, os usuários podem rapidamente transformar conteúdo escrito em vídeos de segurança profissionais, melhorando a comunicação de segurança de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo