O HeyGen oferece ferramentas versáteis como modelos personalizáveis e avatares de IA, permitindo que você produza uma ampla gama de conteúdos de segurança na aviação, desde briefings de segurança para passageiros até vídeos técnicos de treinamento de pilotos. Você pode manter a consistência da marca com controles de branding e adaptar vídeos para diferentes públicos.