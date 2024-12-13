Crie Vídeos de Integração de Fluxo de Trabalho com AI

Automatize seu processo de produção de vídeo e otimize fluxos de trabalho para marketing ou treinamento com texto inteligente para vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Treinadores corporativos e departamentos de RH podem descobrir o poder dos "Vídeos de Treinamento com AI" personalizados criando uma peça instrucional profissional de 45 segundos que apresenta novos funcionários durante a integração de RH. Utilize um estilo visual limpo e informativo, apresentando um "avatar AI" amigável explicando as políticas da empresa ao som de música instrumental calma. Este vídeo deve enfatizar o processo de criação sem esforço e a entrega profissional de informações complexas usando os avançados "avatares AI" do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Equipes de vendas e gerentes de sucesso do cliente que desejam otimizar seu fluxo de trabalho devem produzir um vídeo persuasivo de 60 segundos mostrando como o HeyGen melhora a comunicação em "Apresentações de Vendas" e "Suporte ao Cliente". O estilo visual e de áudio deve ser moderno e nítido, apresentando gráficos dinâmicos, uma narração envolvente com AI e "Legendas/legendas" geradas automaticamente para acessibilidade, garantindo que os principais benefícios sejam claramente articulados para diversos públicos. Esta demonstração ilustrará efetivamente a eficiência do alcance personalizado por vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Para empreendedores ocupados e criadores de conteúdo, crie um vídeo moderno de 15 segundos destacando o HeyGen como o "Gerador de Vídeo com AI" definitivo, capaz de produzir visuais impressionantes em minutos. Utilize um estilo visualmente atraente com cortes rápidos e uma trilha sonora energética, demonstrando a facilidade de selecionar entre vários "Modelos e cenas" dentro da plataforma. Este vídeo curto e impactante inspirará os usuários a criar rapidamente conteúdo cativante sem edição extensa.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Integração de Fluxo de Trabalho com AI

Otimize seus processos internos e comunicações externas produzindo facilmente vídeos envolventes com AI para integração de fluxo de trabalho, treinamento e mais.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro e Gere a Narração
Comece elaborando seu roteiro de vídeo. Use o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para gerar automaticamente uma narração AI, automatizando parte do seu processo de produção de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-voz AI
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares AI para representar sua marca ou mensagem. Selecione o avatar AI perfeito para transmitir seu conteúdo de forma clara e profissional.
3
Step 3
Adicione Marca e Visuais
Enriqueça seu vídeo com controles de marca, incorporando o logotipo da sua empresa, cores e outros elementos visuais. Isso garante um processo de produção de vídeo consistente.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo com AI
Finalize seu projeto e gere seu vídeo com AI. Utilize opções de redimensionamento de proporção e exportação para preparar seu vídeo com AI para várias plataformas e públicos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Vendas e Defesa do Cliente

Produza facilmente vídeos convincentes com AI apresentando histórias de sucesso de clientes e depoimentos, aprimorando suas apresentações de vendas e materiais de suporte.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de produção de vídeo para diversas necessidades?

O HeyGen é um avançado Gerador de Vídeo com AI que capacita os usuários a criar vídeos de integração de fluxo de trabalho com AI sem esforço. Ele permite automatizar a produção de vídeos com avatares AI e narrações AI a partir de um roteiro simples, otimizando significativamente seu fluxo de trabalho.

O HeyGen pode criar Vídeos de Treinamento com AI personalizados para aplicações empresariais?

Com certeza. O HeyGen permite que as empresas produzam Vídeos de Treinamento com AI de alta qualidade e conteúdo para Integração de RH, Campanhas de Marketing e Apresentações de Vendas. Você pode facilmente criar um Porta-voz AI para transmitir sua mensagem de forma consistente e eficaz.

Quais opções criativas estão disponíveis para personalização de Vídeos com AI no HeyGen?

O HeyGen oferece ampla flexibilidade criativa para seus projetos de Vídeo com AI. Você pode aproveitar uma vasta gama de modelos, personalizar avatares AI, utilizar narrações AI avançadas e aplicar o Gerador de Legendas AI para resultados polidos.

Como os avatares AI melhoram a comunicação em vídeos do HeyGen?

Os avatares AI no HeyGen proporcionam uma presença profissional e envolvente para seu conteúdo, desde Suporte ao Cliente até Campanhas de Marketing. Eles podem transmitir seu roteiro com expressões e movimentos naturais, tornando sua mensagem mais impactante e pessoal.

