Crie Vídeos de Alfabetização em IA com Facilidade

Transforme conceitos complexos em vídeos de treinamento envolventes e de alta qualidade com o recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen.

440/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 90 segundos demonstrando como uma plataforma de vídeo de IA simplifica a criação de conteúdo para equipes de marketing. Visualmente, incorpore gráficos modernos e elegantes com sobreposições de texto animado para ilustrar o fluxo de trabalho, acompanhado por uma voz profissional e autoritária. Este vídeo deve aproveitar a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen e os diversos Modelos & cenas para mostrar a rápida produção de vídeos de treinamento de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo educacional de 45 segundos para estudantes do ensino médio, mostrando aplicações cotidianas da IA para tornar a tecnologia mais próxima. O estilo visual deve ser brilhante e dinâmico, usando exemplos do mundo real da biblioteca de mídia/suporte de estoque, apoiados por uma voz acessível e conversacional. Garanta a acessibilidade para todos os espectadores integrando o recurso de Legendas/legendas da HeyGen para esta envolvente peça de narrativa sobre IA.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento de 2 minutos especificamente para equipes de L&D corporativas, ilustrando o processo de criação de vídeos avançados de alfabetização em IA para equipes globais. A abordagem visual deve ser profissional e detalhada, apresentando demonstrações passo a passo, aprimoradas por uma narração clara e instrutiva. Aproveite os avatares de IA da HeyGen e a robusta geração de narração para entregar este guia abrangente para a criação de vídeos de treinamento impactantes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Alfabetização em IA

Produza facilmente vídeos de alfabetização em IA envolventes para treinamento e educação, transformando conceitos complexos em conteúdo acessível com a poderosa plataforma de vídeo de IA da HeyGen.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Insira seu conteúdo de alfabetização em IA no editor de roteiro, utilizando o recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para construir seu vídeo inicial.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para ser seu apresentador na tela, trazendo um toque profissional aos seus vídeos de treinamento.
3
Step 3
Gere Narração
Produza uma narração com som natural para seus vídeos envolventes usando a geração de narração da HeyGen, garantindo uma comunicação clara para seu público.
4
Step 4
Aplique Branding e Publique
Integre o logotipo e as cores da sua marca usando os controles de branding, depois publique seus vídeos de treinamento de alta qualidade para compartilhar com equipes globais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos de IA

.

Utilize a plataforma de vídeo de IA da HeyGen para simplificar tópicos complexos de IA, tornando-os acessíveis e compreensíveis para qualquer público.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de alfabetização em IA?

A HeyGen é uma plataforma avançada de vídeo de IA que utiliza avatares de IA realistas e criação sofisticada de texto-para-vídeo para simplificar a produção de vídeos. Isso permite o desenvolvimento rápido de vídeos de treinamento envolventes e vídeos explicativos sem a necessidade de habilidades técnicas extensas.

A HeyGen suporta modelos de vídeo personalizados e branding para conteúdo educacional?

Sim, a HeyGen oferece modelos de vídeo personalizados e controles de branding robustos, incluindo logotipos e cores, para garantir que seus vídeos educacionais estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua organização. Isso a torna ideal para equipes de L&D que criam vídeos de treinamento sob medida.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos de IA multilíngues para equipes globais?

As ferramentas de criação de vídeo de IA da HeyGen incluem narrações multilíngues avançadas e geração automática de legendas, permitindo a localização perfeita do seu conteúdo. Isso capacita equipes globais a produzir vídeos envolventes que ressoam com públicos diversos em todo o mundo.

Como a HeyGen garante vídeos de treinamento de alta qualidade para uso profissional?

A HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA projetada para resultados profissionais, oferecendo recursos como avatares de IA realistas, geração de narração nítida e exportações de alta resolução. Essas capacidades garantem que todos os vídeos de treinamento criados sejam não apenas envolventes, mas também atendam aos padrões de qualidade profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo