Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo explicativo de 90 segundos demonstrando como uma plataforma de vídeo de IA simplifica a criação de conteúdo para equipes de marketing. Visualmente, incorpore gráficos modernos e elegantes com sobreposições de texto animado para ilustrar o fluxo de trabalho, acompanhado por uma voz profissional e autoritária. Este vídeo deve aproveitar a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen e os diversos Modelos & cenas para mostrar a rápida produção de vídeos de treinamento de alta qualidade.
Produza um vídeo educacional de 45 segundos para estudantes do ensino médio, mostrando aplicações cotidianas da IA para tornar a tecnologia mais próxima. O estilo visual deve ser brilhante e dinâmico, usando exemplos do mundo real da biblioteca de mídia/suporte de estoque, apoiados por uma voz acessível e conversacional. Garanta a acessibilidade para todos os espectadores integrando o recurso de Legendas/legendas da HeyGen para esta envolvente peça de narrativa sobre IA.
Desenhe um vídeo de treinamento de 2 minutos especificamente para equipes de L&D corporativas, ilustrando o processo de criação de vídeos avançados de alfabetização em IA para equipes globais. A abordagem visual deve ser profissional e detalhada, apresentando demonstrações passo a passo, aprimoradas por uma narração clara e instrutiva. Aproveite os avatares de IA da HeyGen e a robusta geração de narração para entregar este guia abrangente para a criação de vídeos de treinamento impactantes.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Crie Cursos de Alfabetização em IA Envolventes.
Desenvolva facilmente vídeos abrangentes de alfabetização em IA, expandindo o alcance educacional para diversos aprendizes globalmente.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento em IA.
Aprimore o impacto dos seus vídeos de treinamento em alfabetização em IA, garantindo maior engajamento e melhor retenção de conhecimento entre os aprendizes.
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de alfabetização em IA?
A HeyGen é uma plataforma avançada de vídeo de IA que utiliza avatares de IA realistas e criação sofisticada de texto-para-vídeo para simplificar a produção de vídeos. Isso permite o desenvolvimento rápido de vídeos de treinamento envolventes e vídeos explicativos sem a necessidade de habilidades técnicas extensas.
A HeyGen suporta modelos de vídeo personalizados e branding para conteúdo educacional?
Sim, a HeyGen oferece modelos de vídeo personalizados e controles de branding robustos, incluindo logotipos e cores, para garantir que seus vídeos educacionais estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua organização. Isso a torna ideal para equipes de L&D que criam vídeos de treinamento sob medida.
Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos de IA multilíngues para equipes globais?
As ferramentas de criação de vídeo de IA da HeyGen incluem narrações multilíngues avançadas e geração automática de legendas, permitindo a localização perfeita do seu conteúdo. Isso capacita equipes globais a produzir vídeos envolventes que ressoam com públicos diversos em todo o mundo.
Como a HeyGen garante vídeos de treinamento de alta qualidade para uso profissional?
A HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA projetada para resultados profissionais, oferecendo recursos como avatares de IA realistas, geração de narração nítida e exportações de alta resolução. Essas capacidades garantem que todos os vídeos de treinamento criados sejam não apenas envolventes, mas também atendam aos padrões de qualidade profissional.