Crie Vídeos de Processos Administrativos: Rápido e Envolvente

Simplifique o treinamento e a integração com vídeos de alta qualidade e envolventes que garantem a retenção de conhecimento, impulsionados por avatares de IA.

472/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de comunicação interna de 90 segundos detalhando uma atualização recente em um processo administrativo crítico, como protocolos de entrada de dados ou diretrizes de submissão de projetos. Busque um estilo visual moderno e informativo com transições suaves, garantindo a entrega de conteúdo de alta qualidade para todos os membros da equipe. Aproveite a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen para gerar uma explicação precisa, complementada por legendas para acessibilidade e clareza.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 2 minutos mostrando como usar um Modelo de Vídeos de Processos Administrativos padrão para tarefas recorrentes, como distribuição de atas de reuniões ou arquivamento de documentos. A estética visual deve ser consistente e refletir a identidade corporativa, guiando os usuários por cada etapa com cenas personalizáveis. Este vídeo ajuda a estabelecer a integração da marca enquanto simplifica a criação de vídeos para diversas necessidades departamentais.
Prompt de Exemplo 3
Conceba um vídeo dinâmico de 45 segundos que simplifica um fluxo de trabalho administrativo complexo, como o ciclo de aprovação de compras, usando técnicas de narrativa envolventes. Empregue um estilo visual ilustrativo com gráficos dinâmicos e mídia de estoque relevante da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para tornar o fluxo de trabalho administrativo facilmente digerível. O objetivo é criar um vídeo envolvente que esclareça cada etapa, garantindo uma compreensão mais ampla e uma criação de vídeo eficiente para treinamento interno.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Processos Administrativos

Transforme facilmente processos administrativos complexos em vídeos claros, envolventes e com a marca da empresa que simplificam operações e melhoram a compreensão para sua equipe.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Comece selecionando um modelo pré-desenhado de nossa biblioteca ou cole seu roteiro existente para iniciar a criação do vídeo com facilidade.
2
Step 2
Adicione Seu Apresentador e Voz
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA para narrar seu processo e gere narrações com som natural diretamente do seu roteiro.
3
Step 3
Aplique Marca e Legendas
Integre a marca da sua empresa com cores e logotipos personalizados e gere automaticamente legendas para acessibilidade e melhor retenção de conhecimento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Revise seu vídeo final, depois exporte-o em várias proporções para compartilhamento perfeito em canais de comunicação interna ou plataformas de treinamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos Administrativos Complexos

.

Transforme tópicos administrativos intrincados em explicações em vídeo fáceis de digerir, garantindo clareza e compreensão consistente em toda a organização.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de processos administrativos?

A HeyGen utiliza avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo para simplificar a criação de vídeos de processos administrativos. Os usuários podem facilmente gerar conteúdo profissional, completo com narrações geradas por IA, diretamente de seus roteiros, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção para a criação de vídeos.

A HeyGen pode ajudar a integrar nossa marca em vídeos de processos para comunicação interna?

Com certeza. A HeyGen oferece robustas capacidades de integração de marca, permitindo que você incorpore o logotipo, as cores e cenas personalizáveis da sua empresa em seus vídeos de processos administrativos. Isso garante consistência e fortalece a comunicação interna para treinamento e integração.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para melhorar a retenção de conhecimento em vídeos de processos?

A HeyGen fornece recursos técnicos essenciais, como geração automática de legendas e uma variedade de Modelos de Vídeos de Processos Administrativos. Essas ferramentas melhoram a acessibilidade e a compreensão, tornando seus vídeos de processos mais envolventes e eficazes para a retenção de conhecimento em processos administrativos.

Que tipo de qualidade posso esperar dos vídeos de processos administrativos criados com a HeyGen?

A HeyGen capacita os usuários a criar conteúdo de alta qualidade com avatares de IA profissionais e narrações claras, garantindo que seus vídeos de processos administrativos sejam polidos e impactantes. Você também pode personalizar proporções para várias plataformas e exportar seu vídeo em múltiplos formatos para atender a diversas necessidades.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo