A HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding, para garantir que seu vídeo de treinamento para situações de atirador ativo esteja alinhado com as necessidades específicas da sua organização. Você pode incorporar seu logotipo e cores, e aproveitar nossa biblioteca de mídia para visuais relevantes que ilustrem efetivamente rotas de escape de emergência ou outras orientações de Segurança Pública.