Crie Vídeos de Anúncio de Aquisição para Fusões Sem Sobressaltos

Crie anúncios em vídeo envolventes com controles de branding profissional para seu público-alvo.

466/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de anúncio formal de 60 segundos para investidores e principais partes interessadas detalhando uma aquisição estratégica. O estilo visual e de áudio deve ser sofisticado e confiante, destacando a sinergia e a visão de longo prazo das entidades combinadas. Empregue os avatares de IA da HeyGen para transmitir a mensagem, adicionando um toque moderno e envolvente a este importante anúncio de aquisição.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos voltado para o cliente que comunique claramente os benefícios positivos de uma recente aquisição para sua base de usuários existente. O tom deve ser amigável e acessível, com visuais brilhantes e otimistas e música de fundo animada. Aproveite a geração de narração da HeyGen para criar uma narrativa calorosa e envolvente que tranquilize os clientes e enfatize os serviços aprimorados.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um teaser dinâmico de 15 segundos para redes sociais para despertar interesse em uma nova identidade de marca resultante de uma aquisição. Este vídeo curto deve ser visualmente envolvente, com cortes rápidos e gráficos modernos, gerando entusiasmo entre o público em geral e clientes potenciais. Utilize os modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma história visual de alto impacto que capture a atenção em várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Anúncio de Aquisição

Crie vídeos de anúncio de aquisição impactantes de forma rápida e profissional para informar as partes interessadas e o público com mensagens claras e de marca.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Escreva Seu Roteiro
Comece selecionando um modelo de vídeo profissional ou cole seu roteiro de anúncio de aquisição. Nossa capacidade de texto para vídeo transforma seu texto em conteúdo de vídeo envolvente.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA e Branding
Selecione um avatar de IA para transmitir sua mensagem, personalizando sua aparência e voz. Aplique facilmente as cores, fontes e logotipo da sua marca para um visual coeso.
3
Step 3
Enriqueça com Visuais e Narrações
Enriqueça seu anúncio adicionando visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque ou faça upload dos seus próprios. Gere narrações envolventes para garantir que sua mensagem seja claramente comunicada.
4
Step 4
Exporte para Distribuição Multicanal
Finalize seu vídeo e, em seguida, exporte-o em várias proporções, pronto para ser compartilhado em redes sociais, campanhas de e-mail e comunicações internas para alcançar seu público-alvo de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunique Atualizações Estratégicas da Empresa

.

Desenvolva mensagens em vídeo claras e convincentes para informar funcionários, partes interessadas e clientes sobre aquisições da empresa e a direção estratégica futura.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de anúncio de aquisição impactantes?

A HeyGen utiliza IA para ajudá-lo a criar vídeos de anúncio de aquisição envolventes rapidamente, oferecendo modelos personalizáveis e avatares de IA para transmitir sua mensagem com visuais eficazes e forte branding.

Quais opções de branding estão disponíveis para vídeos de aquisição de empresas usando a HeyGen?

A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore facilmente o logotipo, as cores e outros elementos da sua marca para garantir que seus anúncios de aquisição estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Como a HeyGen pode melhorar o alcance e a clareza dos anúncios em vídeo para as partes interessadas?

A HeyGen ajuda você a criar anúncios em vídeo claros e profissionais, completos com legendas e proporções flexíveis, tornando-os adequados para vários canais de distribuição, como redes sociais e marketing por e-mail, para comunicar-se efetivamente com seu público-alvo e partes interessadas.

A HeyGen simplifica o processo de criação de anúncios em vídeo profissionais?

Sim, a HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, permitindo que você gere vídeos de anúncio polidos a partir de um roteiro com facilidade e eficiência.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo