Crie Vídeos de Design Acessível: Conteúdo Fácil e Inclusivo

Torne seus vídeos digitalmente acessíveis para todos os usuários adicionando legendas precisas com o HeyGen.

524/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo de 90 segundos direcionado a produtores de vídeo e equipes de marketing, focando na necessidade crítica de descrições de áudio abrangentes para tornar o conteúdo acessível para usuários com deficiência. O vídeo deve ser envolvente, apresentando breves exemplos de conteúdo visual sendo narrado descritivamente, com uma voz clara e expressiva. Destaque como a capacidade de "Geração de narração" do HeyGen simplifica a criação de descrições de áudio eficazes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial de 2 minutos para educadores e treinadores corporativos, ilustrando as melhores práticas para criar vídeos instrucionais acessíveis, especialmente considerando usuários que dependem de leitores de tela. O estilo visual e de áudio deve ser amigável, profissional, mas acessível, apresentando um apresentador. Utilize os "Avatares de IA" do HeyGen para entregar o conteúdo, proporcionando um instrutor virtual consistente e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de marketing dinâmico de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e assistentes de marketing, destacando a importância do planejamento pré-produção para criar conteúdo de vídeo acessível desde o início. O estilo visual deve ser energético com cortes rápidos, acompanhado por uma voz enérgica, mostrando etapas simplificadas de planejamento. Ilustre como o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen pode iniciar o processo de planejamento com foco na acessibilidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Design Acessível

Desenvolva conteúdo de vídeo inclusivo para todos os usuários, incluindo aqueles com deficiência, integrando recursos de acessibilidade de forma contínua em seu fluxo de produção.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Acessível
Comece redigindo um roteiro abrangente que não apenas transmita sua mensagem claramente, mas também inclua detalhes para elementos visuais e possíveis descrições de áudio. Utilize a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen para converter seu conteúdo preparado em um rascunho inicial de vídeo, garantindo que todas as informações críticas estejam presentes desde o início para conteúdo de vídeo acessível.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Voz
Escolha um avatar de IA apropriado e uma narração que articule claramente sua mensagem. Certifique-se de que os gestos e expressões do avatar escolhido apoiem a narrativa sem causar confusão visual, aderindo a bons princípios de design de vídeo para melhorar a compreensão de todos os espectadores.
3
Step 3
Adicione Recursos Essenciais de Acessibilidade
Amplie o alcance do seu vídeo integrando componentes chave de acessibilidade. Gere legendas precisas diretamente no HeyGen para espectadores com deficiência auditiva. Considere gerar narrações adicionais para narração descritiva usando a capacidade de Geração de narração do HeyGen para fornecer descrições de áudio para conteúdo visual, tornando seus vídeos mais abrangentes.
4
Step 4
Exporte Seu Conteúdo Inclusivo
Uma vez que todos os recursos de acessibilidade estejam integrados, use o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para produzir seu vídeo final. Certifique-se de que ele atenda aos padrões necessários para vídeos acessíveis antes de compartilhar, tornando seu conteúdo disponível para o maior público possível e promovendo a inclusão digital.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Educação em Saúde Acessível

.

Simplifique tópicos médicos complexos em conteúdo de vídeo claro e acessível, melhorando a compreensão e a inclusão na educação em saúde para todos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen ajuda a criar conteúdo de vídeo acessível?

O HeyGen simplifica o processo de criação de "vídeos acessíveis" ao fornecer recursos como avatares de IA e "legendas automáticas" para melhorar a "acessibilidade de vídeo" para "usuários com deficiência".

Quais recursos o HeyGen oferece para atender às Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web?

O HeyGen apoia a conformidade com as "Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web" (WCAG) oferecendo geração de "legendas" e "subtítulos", essenciais para fornecer "transcrições" para conteúdo falado. Isso garante que seus "vídeos instrucionais acessíveis" sejam inclusivos.

Os vídeos do HeyGen podem ser entendidos por leitores de tela e tecnologias assistivas?

Sim, as robustas capacidades de texto para vídeo do HeyGen garantem que todos os diálogos falados sejam claramente articulados e disponíveis como "legendas" e "transcrições", tornando seus esforços de "acessibilidade digital" mais eficazes para "leitores de tela".

Quais passos posso tomar para garantir que descrições de áudio sejam integradas nos vídeos do HeyGen?

Para integrar efetivamente "descrições de áudio" para "acessibilidade de vídeo", os usuários do HeyGen podem incorporar descrições narrativas detalhadas diretamente em seus roteiros de vídeo durante a "pré-produção". Isso garante que todas as informações visuais essenciais sejam transmitidas para "usuários com deficiência".

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo