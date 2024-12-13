Crie Vídeos de Conformidade com Acessibilidade Sem Esforço
Simplifique seus vídeos de conformidade com acessibilidade. Converta rapidamente roteiros em vídeos totalmente acessíveis para todos os usuários com deficiência usando o eficiente recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro.
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para criadores de conteúdo e editores de vídeo sobre a implementação prática de recursos-chave de acessibilidade em vídeos. Este vídeo deve apresentar exemplos dinâmicos de gravação de tela, demonstrando o uso eficaz de legendas e descrições de áudio, com um tom profissional e instrutivo. Utilize o recurso de Legendas do HeyGen e avatares de IA para apresentar etapas claras e acionáveis para melhorar a acessibilidade dos vídeos.
Produza um vídeo de treinamento de conformidade de 2 minutos direcionado a departamentos de RH e jurídicos em agências federais ou grandes corporações, explicando as complexidades dos requisitos da Seção 508 para conteúdo digital. O vídeo deve adotar uma estética profissional e corporativa com narração clara e autoritária entregue por um avatar de IA do HeyGen com aparência humana, aproveitando vários Modelos e cenas para transmitir efetivamente a importância de criar vídeos de conformidade com acessibilidade.
Desenhe um vídeo conciso de 45 segundos de conscientização para designers de UX e desenvolvedores, enfatizando o papel crítico do design proativo e teste de vídeos para acessibilidade, garantindo uma experiência inclusiva para usuários com deficiência. Empregue um estilo visual moderno e limpo, complementado por uma voz envolvente e encorajadora. Este vídeo pode utilizar efetivamente o suporte de Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais atraentes e aproveitar o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para várias plataformas.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Cursos Mais Acessíveis e Alcance Mais Alunos.
Desenvolva materiais de treinamento em conformidade de forma eficiente, garantindo acessibilidade de vídeo e alcançando um público global mais amplo.
Aumente o Engajamento e a Retenção de Treinamento Acessível com IA.
Melhore as experiências de aprendizado tornando os vídeos de treinamento acessíveis, melhorando o engajamento e a retenção para todos os participantes.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de conformidade com acessibilidade?
O HeyGen capacita você a produzir vídeos acessíveis integrando recursos cruciais para conformidade. Nossa plataforma simplifica a adição de elementos essenciais, garantindo que seu conteúdo atenda a importantes padrões de acessibilidade de vídeo para um público mais amplo.
O HeyGen suporta recursos para conformidade com WCAG 2.1 Nível AA, como legendas e transcrições descritivas?
Sim, o HeyGen suporta recursos-chave para conformidade com WCAG 2.1 Nível AA. Você pode facilmente gerar e personalizar legendas ocultas, tornando seus vídeos acessíveis, e utilizar equivalentes baseados em texto para transcrições descritivas abrangentes.
Quais ferramentas o HeyGen oferece para públicos com deficiência visual?
As robustas capacidades de geração de narração do HeyGen podem ser utilizadas para adicionar descrições de áudio detalhadas aos seus vídeos, fornecendo contexto crucial para usuários com deficiência visual. Isso melhora a experiência geral de acessibilidade de vídeo para usuários com deficiência.
Como o HeyGen facilita o cumprimento dos requisitos da Seção 508 para conteúdo de vídeo digital?
O HeyGen ajuda você a atender aos requisitos da Seção 508, permitindo a criação de vídeos com componentes de acessibilidade integrados. Nossa plataforma permite a inclusão de legendas sincronizadas e outros equivalentes textuais, que são fundamentais para a acessibilidade de conteúdo digital.