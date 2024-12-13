Crie Vídeos de Conformidade com Acessibilidade Sem Esforço

Simplifique seus vídeos de conformidade com acessibilidade. Converta rapidamente roteiros em vídeos totalmente acessíveis para todos os usuários com deficiência usando o eficiente recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para criadores de conteúdo e editores de vídeo sobre a implementação prática de recursos-chave de acessibilidade em vídeos. Este vídeo deve apresentar exemplos dinâmicos de gravação de tela, demonstrando o uso eficaz de legendas e descrições de áudio, com um tom profissional e instrutivo. Utilize o recurso de Legendas do HeyGen e avatares de IA para apresentar etapas claras e acionáveis para melhorar a acessibilidade dos vídeos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de conformidade de 2 minutos direcionado a departamentos de RH e jurídicos em agências federais ou grandes corporações, explicando as complexidades dos requisitos da Seção 508 para conteúdo digital. O vídeo deve adotar uma estética profissional e corporativa com narração clara e autoritária entregue por um avatar de IA do HeyGen com aparência humana, aproveitando vários Modelos e cenas para transmitir efetivamente a importância de criar vídeos de conformidade com acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 45 segundos de conscientização para designers de UX e desenvolvedores, enfatizando o papel crítico do design proativo e teste de vídeos para acessibilidade, garantindo uma experiência inclusiva para usuários com deficiência. Empregue um estilo visual moderno e limpo, complementado por uma voz envolvente e encorajadora. Este vídeo pode utilizar efetivamente o suporte de Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais atraentes e aproveitar o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para várias plataformas.
Como Criar Vídeos de Conformidade com Acessibilidade

Alcance inclusão digital abrangente criando conteúdo de vídeo que atenda aos padrões WCAG e Seção 508, garantindo que suas mensagens sejam acessíveis a todos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro para Acessibilidade
Use o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro para planejar seu conteúdo. Desenvolva uma narrativa que apoie inerentemente a acessibilidade de vídeo, garantindo que todas as informações visuais e auditivas sejam claramente articuladas desde o início.
2
Step 2
Adicione Legendas Precisas
Integre legendas precisas usando o HeyGen para fornecer texto sincronizado para seu vídeo. Esta etapa essencial apoia diretamente os requisitos de legendas para públicos surdos ou com deficiência auditiva.
3
Step 3
Selecione Descrições de Áudio Abrangentes
Utilize a geração de Narração do HeyGen para criar narrativas detalhadas para usuários com deficiência visual. Este elemento chave garante que seu vídeo atenda aos rigorosos requisitos da Seção 508 para acessibilidade.
4
Step 4
Exporte para Conformidade Universal
Finalize seu vídeo com o recurso de redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações do HeyGen, garantindo que todos os elementos estejam em conformidade. Exporte sua mídia para atender aos padrões WCAG para ampla acessibilidade em várias plataformas.

Simplifique Tópicos Complexos para Educação Acessível

Produza conteúdo educacional claro e acessível para assuntos complexos, garantindo conformidade e compreensão mais ampla para públicos diversos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de conformidade com acessibilidade?

O HeyGen capacita você a produzir vídeos acessíveis integrando recursos cruciais para conformidade. Nossa plataforma simplifica a adição de elementos essenciais, garantindo que seu conteúdo atenda a importantes padrões de acessibilidade de vídeo para um público mais amplo.

O HeyGen suporta recursos para conformidade com WCAG 2.1 Nível AA, como legendas e transcrições descritivas?

Sim, o HeyGen suporta recursos-chave para conformidade com WCAG 2.1 Nível AA. Você pode facilmente gerar e personalizar legendas ocultas, tornando seus vídeos acessíveis, e utilizar equivalentes baseados em texto para transcrições descritivas abrangentes.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para públicos com deficiência visual?

As robustas capacidades de geração de narração do HeyGen podem ser utilizadas para adicionar descrições de áudio detalhadas aos seus vídeos, fornecendo contexto crucial para usuários com deficiência visual. Isso melhora a experiência geral de acessibilidade de vídeo para usuários com deficiência.

Como o HeyGen facilita o cumprimento dos requisitos da Seção 508 para conteúdo de vídeo digital?

O HeyGen ajuda você a atender aos requisitos da Seção 508, permitindo a criação de vídeos com componentes de acessibilidade integrados. Nossa plataforma permite a inclusão de legendas sincronizadas e outros equivalentes textuais, que são fundamentais para a acessibilidade de conteúdo digital.

