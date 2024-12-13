crie vídeos de solicitação de acesso Rápida e Facilmente

Capacite os usuários finais a solicitar acesso a recursos com vídeos envolventes. Explique facilmente direitos e funções usando os avatares de IA da HeyGen.

Desenvolva um vídeo explicativo abrangente de 90 segundos direcionado a administradores e gerentes de TI, detalhando o processo de criação de vídeos de solicitação de acesso, especialmente ao solicitar acesso a aplicativos em nome de outros. O estilo visual deve ser informativo e autoritário, usando transições de cena dinâmicas. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para estruturar a narrativa e aumentar a clareza através da geração de narração profissional, garantindo que cenários complexos sejam fáceis de seguir.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo persuasivo de 2 minutos voltado para equipes de segurança e oficiais de conformidade, destacando a importância crítica de gerenciar corretamente o acesso a recursos, incluindo direitos específicos. Empregue um estilo visual sério e analítico, incorporando gráficos baseados em dados para enfatizar as implicações de segurança. Assegure máxima acessibilidade usando Legendas/captions da HeyGen e enriqueça o conteúdo com exemplos visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo útil de 45 segundos para novos funcionários ou aqueles que precisam de uma rápida atualização, oferecendo as melhores práticas sobre como criar efetivamente uma solicitação dentro do sistema de Governança de Identidade e otimizar o processo geral para solicitar acesso. O estilo visual deve ser envolvente e amigável, apresentando dicas rápidas e sinais visuais. Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para exibição ideal na plataforma e incorpore explicações textuais rápidas via Texto-para-vídeo.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de Vídeos de Solicitação de Acesso

Simplifique as Solicitações de Acesso de Governança de Identidade com vídeos envolventes e claros. Explique facilmente como os usuários finais podem solicitar acesso a recursos, aplicativos, direitos ou funções, melhorando a compreensão e a eficiência.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Solicitação de Acesso
Desenvolva um roteiro claro detalhando como os usuários finais podem iniciar uma solicitação de acesso, depois cole-o na HeyGen para aproveitar a geração de texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione um avatar de IA para narrar seu guia de solicitação de acesso de Governança de Identidade, garantindo uma apresentação profissional e envolvente.
3
Step 3
Adicione Elementos Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com elementos visuais envolventes e aplique os controles de branding da sua organização para um visual consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Gere seu vídeo final com legendas claras e exporte-o para fácil distribuição, guiando os usuários na criação de uma solicitação de acesso.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Processos de Governança de Identidade

Transforme políticas de acesso e fluxos de trabalho de solicitação de Governança de Identidade complexos em explicações em vídeo fáceis de entender para todas as partes interessadas.

Como a HeyGen pode simplificar as Solicitações de Acesso de Governança de Identidade?

A HeyGen capacita as organizações a criar vídeos profissionais de solicitação de acesso, simplificando o processo para usuários finais que buscam acesso a recursos, aplicativos, direitos e funções. Isso melhora significativamente a clareza e a eficiência nos fluxos de trabalho de Governança de Identidade.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos de solicitação de acesso?

A HeyGen utiliza avatares de IA e funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar rapidamente vídeos de solicitação de acesso atraentes. Os usuários também podem adicionar narrações, legendas e aproveitar modelos para personalizar o conteúdo para vários cenários de acesso.

A HeyGen pode ajudar os usuários finais a solicitar acesso?

Absolutamente. A HeyGen simplifica procedimentos complexos de solicitação de acesso transformando-os em vídeos fáceis de entender, beneficiando os usuários finais quando precisam solicitar acesso a recursos ou até mesmo em nome de outros. Essa clareza reduz erros comuns de usuários e tickets de suporte.

A HeyGen suporta branding personalizado para vídeos de solicitação de acesso?

Sim, a HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore o logotipo e as paletas de cores da sua empresa em cada vídeo de solicitação de acesso. Isso garante consistência e profissionalismo em todas as suas comunicações de Governança de Identidade.

