O HeyGen acelera a produção de treinamentos em vídeo de alta qualidade que apoiam iniciativas de automação de administração de acesso. Aproveite os avatares de IA e as capacidades de texto para vídeo para atualizar e implantar rapidamente recursos de aprendizado online consistentes em toda a sua organização, garantindo que todos compreendam a configuração de novas contas e protocolos de acesso.