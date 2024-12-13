Crie Vídeos de Teste A/B e Aumente Seu Engajamento e Conversões

Eleve seus testes divididos com modelos de vídeo otimizados para maior engajamento e conversões.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Liberte o poder da experimentação rápida com um vídeo dinâmico de 30 segundos projetado para criadores de conteúdo e equipes de marketing, ilustrando como personalizar várias versões de vídeo para testes A/B. Empregue um estilo visual e de áudio moderno e animado, mostrando como os modelos e cenas da HeyGen permitem modificações rápidas para testar diferentes elementos.
Prompt de Exemplo 2
Otimize suas taxas de conversão produzindo um vídeo atraente de 60 segundos voltado para gerentes de e-commerce e especialistas em geração de leads, focando no impacto dos testes e otimização para Chamadas para Ação (CTAs). O vídeo deve adotar um estilo visual informativo e orientado para resultados, com uma narração confiante, aproveitando a geração de narração da HeyGen para articular os benefícios de testar várias CTAs.
Prompt de Exemplo 3
Melhore o engajamento do espectador de forma fácil criando um vídeo elegante de 40 segundos para inovadores e profissionais de tecnologia, destacando a simplicidade de como testar vídeos de IA A/B. Este vídeo deve apresentar um estilo visual futurista com uma trilha sonora energética, demonstrando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para criar e comparar diferentes conteúdos gerados por IA para máximo engajamento.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Teste A/B

Otimize suas campanhas de vídeo comparando diferentes versões para aumentar o engajamento e as conversões, levando a melhores resultados.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Base
Comece selecionando um design adequado de nossos Modelos e cenas para construir sua versão principal de vídeo, servindo como controle para seu teste A/B.
2
Step 2
Personalize Variáveis-Chave
Duplique seu vídeo base e ajuste elementos específicos para seu teste A/B. Experimente diferentes avatares de IA ou 'Avatares ou estilos de voz' para criar versões distintas.
3
Step 3
Adicione Mensagens Direcionadas
Integre diversas 'Chamadas para Ação (CTAs)' dentro do seu roteiro de vídeo ou elementos visuais. Use nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro para garantir que sua mensagem seja clara e convincente em cada variante de teste.
4
Step 4
Exporte e Revise
Gere e baixe todas as suas versões de vídeo. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para preparar suas variantes de vídeo 'otimize seu vídeo' para várias plataformas antes do lançamento e análise.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Treinamento e Educação Otimizados

Desenvolva e teste A/B diversos formatos de vídeo de treinamento para identificar as abordagens mais eficazes que aumentam significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a testar vídeos A/B de forma eficaz?

A HeyGen capacita você a criar várias versões de vídeo rapidamente, permitindo realizar testes A/B abrangentes. Você pode personalizar facilmente elementos como avatares de IA, estilos de voz e Chamadas para Ação (CTAs) para otimizar seu conteúdo de vídeo para melhores conversões e engajamento.

Quais elementos posso personalizar para testes divididos com os vídeos de IA da HeyGen?

Com a HeyGen, você tem controle total para personalizar vários elementos para testes divididos eficazes. Experimente diferentes avatares de IA, estilos de voz, miniaturas de vídeo e Chamadas para Ação (CTAs) em várias versões de vídeo para descobrir o que ressoa melhor com seu público.

A HeyGen pode ajudar na criação de versões distintas de vídeo para testes A/B?

Sim, a HeyGen é projetada para ajudá-lo a criar várias versões de vídeo de forma eficiente para testes A/B. Você pode modificar facilmente avatares de IA, estilos de voz, fundos e Chamadas para Ação em diferentes versões para otimizar o desempenho do seu vídeo.

Por que devo usar a HeyGen para criar vídeos de teste A/B de IA?

A HeyGen é a plataforma ideal para criar vídeos de teste A/B de IA de forma eficiente, permitindo iteração e otimização rápidas. Seus recursos robustos permitem gerar e personalizar rapidamente vários componentes de vídeo, ajudando você a descobrir o que impulsiona maiores conversões e engajamento para suas campanhas.

