Sua Ferramenta Definitiva de Criação de Vídeos de Melhoria de Artesanato

Transforme tutoriais de artesanato em vídeos envolventes usando avatares de AI para narrar seus passos com facilidade.

531/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional nítido de 45 segundos sobre uma técnica de tricô intermediária, voltado para educadores de artesanato online e criadores de conteúdo que desejam compartilhar expertise. O design visual deve ser limpo e profissional, enfatizando visuais passo a passo com texto integrado na tela, acompanhado por um áudio instrucional calmo e claro. Aproveite os Modelos & cenas da HeyGen para um visual polido e utilize Texto-para-vídeo a partir de roteiro para 'criar vídeos' de forma eficiente sem filmagens extensas, perfeito para produção rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de saudação personalizado e acolhedor de 30 segundos para clientes de uma loja online de joias feitas à mão, destinado a vendedores de feiras de artesanato e artistas que buscam fidelizar clientes. A estética visual deve ser calorosa e convidativa, estrelando um avatar de AI acolhedor em um ambiente de estúdio criativo, acompanhado por um tom de voz amigável e envolvente. Esta solução de 'criador de vídeos AI' permite fácil implantação dos avatares de AI da HeyGen e legendas automáticas, permitindo que os criadores produzam 'vídeos de saudação pessoal' de forma rápida e eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma vitrine de produto energética de 60 segundos para uma nova linha de materiais de arte ecológicos, direcionada a fornecedores de materiais de artesanato e artistas destacando ferramentas inovadoras. A apresentação visual deve ser dinâmica e envolvente, com diversas imagens de produtos adequadas para múltiplas plataformas, sublinhadas por música inspiradora e uma narração concisa. Utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para enriquecer os visuais e aproveite o redimensionamento de proporção & exportações para garantir que os 'vídeos DIY' sejam otimizados para vários canais de mídia social, liberando seu 'motor criativo'.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Melhoria de Artesanato

Transforme sua expertise em vídeos de melhoria envolventes sem esforço com nosso criador de vídeos AI, guiando seu público à maestria.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando seus passos de melhoria de artesanato. Utilize nosso recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para gerar instantaneamente cenas de vídeo a partir do seu conteúdo escrito, estabelecendo a base para uma instrução clara.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatares
Enriqueça seu conteúdo instrucional escolhendo entre diversos "Modelos & cenas" que se encaixam no seu artesanato. Opcionalmente, adicione um "avatar de AI" para apresentar suas dicas, tornando seu vídeo mais pessoal e envolvente.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Gere uma "Geração de narração" de alta qualidade para explicar claramente cada técnica de melhoria. Garanta que suas instruções sejam fáceis de seguir com uma narração de som natural, guiando seus espectadores de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Finalize seu vídeo de melhoria de artesanato polido. Use nossa interface intuitiva de "arrastar e soltar" para quaisquer edições finais, depois exporte seu vídeo no formato desejado, pronto para capacitar os aprendizes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente a Eficácia do Treinamento de Artesanato

.

Melhore significativamente o engajamento e a retenção em tutoriais e workshops de melhoria de artesanato através de conteúdo de vídeo dinâmico e impulsionado por AI.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes e criativos sem edição complexa?

A HeyGen serve como um poderoso motor criativo, permitindo que você produza vídeos DIY profissionais e envolventes sem esforço. Sua interface intuitiva de arrastar e soltar simplifica o processo de criação de vídeos, tornando-o acessível a todos.

Posso usar avatares de AI para personalizar meus vídeos de saudação com a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que você utilize avatares de AI para criar vídeos de saudação altamente personalizados. Este criador de vídeos AI permite que você selecione entre diversos avatares para transmitir sua mensagem com impacto.

Qual é o processo para transformar um roteiro em um vídeo dinâmico usando a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode facilmente transformar seus roteiros em vídeos dinâmicos usando nossa avançada capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro. Nossa plataforma integra geração de narração de forma contínua, tornando o processo de criação de vídeos eficiente e de alta qualidade.

Como os modelos e cenas da HeyGen melhoram a criação de vídeos?

A HeyGen oferece uma rica biblioteca de modelos e cenas projetados para melhorar significativamente a criação de vídeos. Esses recursos fornecem uma base profissional, permitindo que você crie vídeos rapidamente com uma aparência e sensação polidas, tornando a HeyGen um verdadeiro criador de vídeos de melhoria de artesanato.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo