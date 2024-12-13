criador de vídeo cpa: Aumente o ROAS com Anúncios Potencializados por IA
Gere anúncios em vídeo vencedores com IA para otimizar seu CPA. Nossa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro simplifica a criação de anúncios para profissionais de marketing de performance.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para equipes criativas que desejam produzir conteúdo autêntico de vídeo UGC com IA sem o trabalho pesado, este vídeo de 45 segundos mostra as capacidades da HeyGen. Empregando uma estética genuína de conteúdo gerado por usuários, com cortes dinâmicos e uma narração amigável e conversacional, destacamos como os versáteis Modelos e cenas da HeyGen simplificam o processo de criação, permitindo que as equipes iterem de forma rápida e eficaz.
Empresas lançando novos produtos e focadas em maximizar o ROAS apreciarão esta demonstração elegante do Criador de Vídeos de Produto de 60 segundos. Com imagens aspiracionais de produtos, gráficos claros na tela e uma voz autoritária, este vídeo ilustra como a avançada geração de Narração da HeyGen pode criar narrativas envolventes que ressoam com potenciais clientes, garantindo anúncios em vídeo vencedores.
Proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing solo que procuram uma solução eficiente de criador de vídeo CPA encontrarão sua resposta neste explicativo direto de 20 segundos. Com um estilo visual simples e informativo e um tom amigável e encorajador, o vídeo destaca como o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen permite a produção rápida de conteúdo envolvente, simplificando a Edição com IA para um impacto maior.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios em Vídeo de IA de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios em vídeo vencedores com IA para melhorar significativamente o ROAS e o CPA de suas campanhas.
Gere Rapidamente Variantes de Anúncios para Mídias Sociais.
Produza inúmeros anúncios em vídeo envolventes para mídias sociais e clipes em minutos para extensos testes A/B e otimização de CPA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar equipes criativas a produzir anúncios em vídeo vencedores de forma eficiente?
A HeyGen capacita equipes criativas a criar instantaneamente anúncios em vídeo de alto impacto usando recursos como avatares de IA, texto para vídeo a partir de roteiro e modelos profissionalmente projetados. Isso agiliza o processo criativo, permitindo iteração rápida e narrativa visual impactante para alcançar anúncios em vídeo vencedores.
Qual é o papel dos Avatares de IA na geração de Vídeos UGC com IA na HeyGen?
Os avançados Avatares de IA da HeyGen são centrais para gerar anúncios em vídeo autênticos no estilo UGC com IA. Esses avatares personalizáveis podem transmitir sua mensagem com expressões realistas, tornando seus vídeos de produto mais envolventes e relacionáveis sem a necessidade de filmagem tradicional.
A HeyGen pode otimizar a criação de vídeos de produto com elementos gráficos criativos?
Sim, a HeyGen permite otimizar a criação de vídeos de produto integrando perfeitamente elementos gráficos, chamadas para ação personalizáveis e tomadas de produto cinematográficas. Nossa plataforma oferece uma biblioteca de mídia abrangente e controles de branding para garantir que seus vídeos de produto sejam visualmente atraentes e consistentes com a marca.
Como a HeyGen apoia a flexibilidade criativa na produção de vídeos?
A HeyGen oferece ampla flexibilidade criativa através de seu editor intuitivo de arrastar e soltar, oferecendo uma ampla gama de modelos e cenas profissionalmente projetados. Você pode personalizar facilmente vídeos com recursos poderosos como geração de narração, legendas e redimensionamento de proporção para várias plataformas de mídia social.