criador de vídeo cpa: Aumente o ROAS com Anúncios Potencializados por IA

Gere anúncios em vídeo vencedores com IA para otimizar seu CPA. Nossa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro simplifica a criação de anúncios para profissionais de marketing de performance.

Os profissionais de marketing de performance que buscam otimizar o CPA descobrirão o poder do Criador de Anúncios em Vídeo com IA neste dinâmico vídeo de 30 segundos. Com um estilo visual acelerado, transições envolventes e música animada, demonstramos como os avatares de IA de ponta da HeyGen podem instantaneamente dar vida aos seus conceitos de anúncios, transformando estratégias de marketing de performance.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para equipes criativas que desejam produzir conteúdo autêntico de vídeo UGC com IA sem o trabalho pesado, este vídeo de 45 segundos mostra as capacidades da HeyGen. Empregando uma estética genuína de conteúdo gerado por usuários, com cortes dinâmicos e uma narração amigável e conversacional, destacamos como os versáteis Modelos e cenas da HeyGen simplificam o processo de criação, permitindo que as equipes iterem de forma rápida e eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Empresas lançando novos produtos e focadas em maximizar o ROAS apreciarão esta demonstração elegante do Criador de Vídeos de Produto de 60 segundos. Com imagens aspiracionais de produtos, gráficos claros na tela e uma voz autoritária, este vídeo ilustra como a avançada geração de Narração da HeyGen pode criar narrativas envolventes que ressoam com potenciais clientes, garantindo anúncios em vídeo vencedores.
Prompt de Exemplo 3
Proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing solo que procuram uma solução eficiente de criador de vídeo CPA encontrarão sua resposta neste explicativo direto de 20 segundos. Com um estilo visual simples e informativo e um tom amigável e encorajador, o vídeo destaca como o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen permite a produção rápida de conteúdo envolvente, simplificando a Edição com IA para um impacto maior.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeo CPA

Crie anúncios em vídeo de alto desempenho projetados para reduzir seu Custo por Aquisição (CPA) com nossa plataforma intuitiva potencializada por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Comece com um Modelo
Aproveite nossa IA para gerar um roteiro ou selecione entre nossos modelos profissionalmente projetados para rapidamente delinear a mensagem e a estrutura do seu anúncio em vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA ou carregue sua própria mídia para criar visuais envolventes que ressoem com seu público-alvo.
3
Step 3
Aprimore com Áudio e Texto
Utilize nosso recurso de geração de narração para adicionar uma narração envolvente e integre perfeitamente texto na tela e uma chamada para ação clara.
4
Step 4
Exporte e Implante
Aplique controles de branding para combinar com a estética da sua campanha e, em seguida, exporte seu vídeo MP4 de alta qualidade, otimizado para várias plataformas de mídia social.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Anúncios em Vídeo no Estilo UGC com IA

Crie instantaneamente anúncios em vídeo no estilo UGC que ressoem com o público, gerando conversões mais altas e melhorando seu CPA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar equipes criativas a produzir anúncios em vídeo vencedores de forma eficiente?

A HeyGen capacita equipes criativas a criar instantaneamente anúncios em vídeo de alto impacto usando recursos como avatares de IA, texto para vídeo a partir de roteiro e modelos profissionalmente projetados. Isso agiliza o processo criativo, permitindo iteração rápida e narrativa visual impactante para alcançar anúncios em vídeo vencedores.

Qual é o papel dos Avatares de IA na geração de Vídeos UGC com IA na HeyGen?

Os avançados Avatares de IA da HeyGen são centrais para gerar anúncios em vídeo autênticos no estilo UGC com IA. Esses avatares personalizáveis podem transmitir sua mensagem com expressões realistas, tornando seus vídeos de produto mais envolventes e relacionáveis sem a necessidade de filmagem tradicional.

A HeyGen pode otimizar a criação de vídeos de produto com elementos gráficos criativos?

Sim, a HeyGen permite otimizar a criação de vídeos de produto integrando perfeitamente elementos gráficos, chamadas para ação personalizáveis e tomadas de produto cinematográficas. Nossa plataforma oferece uma biblioteca de mídia abrangente e controles de branding para garantir que seus vídeos de produto sejam visualmente atraentes e consistentes com a marca.

Como a HeyGen apoia a flexibilidade criativa na produção de vídeos?

A HeyGen oferece ampla flexibilidade criativa através de seu editor intuitivo de arrastar e soltar, oferecendo uma ampla gama de modelos e cenas profissionalmente projetados. Você pode personalizar facilmente vídeos com recursos poderosos como geração de narração, legendas e redimensionamento de proporção para várias plataformas de mídia social.

