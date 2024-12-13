A HeyGen, como uma plataforma de criação de vídeos com IA, oferece controles robustos de branding, permitindo que você integre logotipos e cores específicas para corresponder à identidade da sua marca. Você pode utilizar uma variedade de modelos e cenas para garantir que seus vídeos sejam visualmente atraentes e cativem seu público, promovendo conteúdo de aprendizado envolvente.