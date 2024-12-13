Gerador de Vídeos de Plano de Curso: Crie Vídeos Educacionais Envolventes

Simplifique a criação de conteúdo do seu curso e aumente o engajamento de aprendizado com o poderoso recurso de Texto-para-vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional profissional de 45 segundos direcionado a treinadores corporativos, apresentando um curso de treinamento interativo com visuais limpos e transições elegantes. Utilize os avatares de IA do HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara e envolvente, transformando conteúdo seco em experiências educacionais dinâmicas, demonstrando o poder de um criador de cursos de IA.
Prompt de Exemplo 2
Para educadores do ensino fundamental e médio, um vídeo de anúncio brilhante e colorido de 30 segundos pode compartilhar rapidamente atualizações importantes ou mini-aulas. Este conteúdo deve utilizar modelos pré-desenhados com texto claro na tela e música de fundo animada, aproveitando os Modelos & cenas do HeyGen para criar um vídeo educacional envolvente sem trabalho de design extenso.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo sofisticado de 90 segundos para desenvolvedores de cursos online que articula visualmente conceitos complexos através de animações ilustrativas e dinâmicas. Melhore a experiência de aprendizado com uma narração envolvente gerada por IA, criada usando a geração de Voz do HeyGen, para dar vida ao seu conteúdo educacional e facilitar a visualização de conceitos complexos com animações envolventes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Plano de Curso

Simplifique a criação de vídeos educacionais envolventes com um gerador de vídeos de plano de curso alimentado por IA. Transforme seu plano de curso em conteúdo dinâmico sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Plano de Curso
Comece colando ou digitando o conteúdo do seu plano de curso. Nossa funcionalidade de Texto-para-vídeo transforma seu texto em uma narrativa de vídeo dinâmica, servindo como base para seu curso.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Avatares
Selecione de nossa biblioteca de avatares de IA para apresentar seu plano de curso. Personalize sua aparência e fundos usando opções de modelos de vídeo pré-desenhados para combinar com o estilo do seu curso.
3
Step 3
Gere Narração por IA
Dê vida ao seu roteiro com vozes de som natural. Utilize a geração de narração por IA para adicionar uma narração clara e envolvente, tornando seu plano de curso facilmente compreensível para os alunos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Refine seu vídeo com texto e animações personalizadas, e adicione legendas automaticamente. Finalmente, exporte seu vídeo de curso profissional com redimensionamento de proporção e exportações para se adequar a qualquer plataforma de aprendizado online.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova Conteúdo Educacional

Crie facilmente clipes de vídeo curtos e atraentes para redes sociais para promover efetivamente seus cursos e atrair novos alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos educacionais envolventes?

O HeyGen permite que você crie vídeos educacionais envolventes de forma fácil, aproveitando avatares de IA, modelos pré-desenhados e texto e animações personalizadas. Essa abordagem simplifica a produção de vídeos e ajuda a aumentar o engajamento de aprendizado para seu público em várias plataformas de aprendizado online.

O HeyGen pode transformar meu plano de curso ou roteiro em um vídeo?

Sim, o HeyGen funciona como um gerador eficaz de vídeos de plano de curso, convertendo seu roteiro ou texto diretamente em conteúdo de vídeo dinâmico. Com geração de narração por IA e legendas automáticas, o HeyGen oferece uma solução completa de geração de vídeos para conteúdo educacional.

Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar conteúdo de vídeo educacional?

O HeyGen fornece opções robustas de personalização para conteúdo de vídeo educacional, incluindo a adição de texto e animações personalizadas, aplicação de controles de marca como logotipos e cores, e utilização de uma biblioteca de mídia abrangente. Você também pode se beneficiar do redimensionamento de proporção e vários formatos de exportação para diversas plataformas de aprendizado online.

Como o HeyGen simplifica a criação de cursos de treinamento com IA?

O HeyGen simplifica ser um criador de cursos de IA ao oferecer um Gerador de Vídeo de IA intuitivo que aproveita modelos de vídeo pré-desenhados e avatares de IA. Esta poderosa ferramenta ajuda a simplificar a produção de vídeos para vários cursos de treinamento, tornando vídeos educacionais de alta qualidade e envolventes acessíveis.

