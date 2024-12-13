Criador de Vídeos Promocionais de Curso: Crie Vídeos Envolventes Rápido

Transforme facilmente seu roteiro de curso em um vídeo promocional de alta qualidade com geração de texto para vídeo com IA para máximo impacto.

Produza um vídeo promocional de curso de 60 segundos direcionado a educadores online, mostrando como transformar roteiros complexos em conteúdo envolvente. O estilo visual deve ser dinâmico, com gráficos modernos na tela, complementado por uma narração clara e profissional gerada usando a geração de voz do HeyGen, destacando a facilidade de transformar texto em vídeo a partir do roteiro.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing, ilustrando como criar vídeos promocionais profissionais. A estética visual deve ser limpa e informativa, usando uma variedade de visuais da biblioteca de mídia/suporte de estoque, acompanhada por música de fundo animada e legendas perfeitamente sincronizadas para melhorar a acessibilidade e o alcance.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo vibrante de 30 segundos voltado para empreendedores e novos criadores de conteúdo, demonstrando a rapidez e simplicidade da produção de vídeo. Empregue um estilo visual energético com cores brilhantes e um avatar de IA amigável, enfatizando como é fácil começar com modelos e cenas e personalizar o conteúdo sem experiência prévia em edição.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um tutorial abrangente de 2 minutos para profissionais de marketing digital que gerenciam várias plataformas, detalhando como otimizar o conteúdo de vídeo para diferentes canais de mídia social. O estilo visual e de áudio deve ser elegante e autoritário, apresentando gravações de tela e cortes dinâmicos, destacando especificamente as capacidades de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen para um desdobramento perfeito em várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais de Curso

Crie facilmente vídeos promocionais de curso envolventes em minutos, atraindo mais alunos com qualidade profissional e conteúdo dinâmico.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de "modelos de vídeo" pré-desenhados, adaptados para promoções de cursos. Basta escolher uma cena que se alinhe com o tema do seu curso para começar a criar seu vídeo envolvente.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro
Cole seu roteiro de curso, e nosso recurso de "Texto para vídeo a partir do roteiro" o converterá em uma narrativa visual envolvente. Melhore ainda mais integrando elementos da "biblioteca de mídia de estoque".
3
Step 3
Aplique Melhorias Visuais
Eleve o apelo do seu vídeo gerando "legendas" para acessibilidade e adicionando "texto animado" para destacar os principais benefícios do curso. Garanta que sua mensagem seja clara e cativante.
4
Step 4
Exporte Seu Promo
Otimize seu "vídeo promocional" para várias plataformas com "redimensionamento de proporção e exportações". Compartilhe seu promo de curso de alta qualidade em todos os seus canais para atrair mais alunos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Promos de Curso Envolventes para Mídias Sociais

.

Projete facilmente clipes de vídeo curtos e cativantes adaptados para mídias sociais para anunciar efetivamente seus cursos e direcionar tráfego.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de edição de vídeos promocionais?

O HeyGen utiliza ferramentas avançadas de edição com IA e um editor online intuitivo para simplificar a criação de vídeos promocionais. Os usuários podem transformar facilmente prompts de texto simples em vídeos profissionais, reduzindo significativamente as complexidades tradicionais de edição de vídeo. Nosso editor de arrastar e soltar simplifica ainda mais a adição de elementos.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos promocionais com avatares de IA e branding personalizado?

Com certeza. O HeyGen permite que você crie vídeos promocionais atraentes com avatares de IA realistas que aumentam o engajamento. Você pode personalizar totalmente a identidade da sua marca com controles de branding para logotipos e cores, garantindo que cada vídeo esteja alinhado com suas campanhas de marketing. Também oferecemos uma variedade de modelos de vídeo para iniciar seu processo criativo.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para gerar narrações e legendas envolventes?

O HeyGen fornece ferramentas robustas de edição com IA para gerar narrações de alta qualidade e criar automaticamente legendas ou subtítulos precisos. Isso garante que seu conteúdo promocional seja acessível e impactante, permitindo que você adicione texto, música e narrações de forma integrada para um produto final polido.

Com que rapidez os usuários podem criar um vídeo promocional profissional usando os modelos do HeyGen?

A biblioteca abrangente de modelos de vídeo do HeyGen e seu poderoso gerador de ideias para vídeo permitem a criação rápida de vídeos profissionais. Combinando isso com nossa extensa biblioteca de mídia de estoque, os usuários podem produzir vídeos promocionais de alta qualidade de forma eficiente, muitas vezes em minutos em vez de horas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo