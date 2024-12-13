Gerador de Vídeo de Pré-visualização de Curso: Crie Promos Envolventes

Transforme seus roteiros em vídeos de pré-visualização de cursos profissionais sem esforço e atraia mais alunos com nosso avançado recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Envolva seu público como nunca antes com um vídeo promocional de 30 segundos projetado para equipes de marketing em plataformas de e-learning e designers instrucionais. Esta apresentação visual moderna e dinâmica, com diversos avatares de AI e geração de narração energética e profissional, destaca como produzir rapidamente pré-visualizações de cursos de treinamento atraentes. Enfatiza o impacto de cabeças falantes realistas na transformação de conteúdo estático em uma experiência de vídeo interativa e persuasiva.
Prompt de Exemplo 2
Simplifique seu processo de criação de conteúdo com um vídeo ilustrativo de 60 segundos, perfeito para pequenos empresários e departamentos de RH que precisam de materiais de treinamento rápidos. Com um estilo visual limpo e áudio informativo e tranquilizador, este vídeo mostra como é fácil personalizar pré-visualizações de cursos usando os extensos Modelos & cenas do HeyGen. Destaca a eficiência de um gerador de texto-para-vídeo, permitindo que os usuários adicionem legendas facilmente, garantindo que sua mensagem seja clara e acessível.
Prompt de Exemplo 3
Aumente suas matrículas em cursos criando um vídeo de marketing irresistível de 50 segundos voltado para criadores de cursos e plataformas de aprendizado online. Este visual envolvente e orientado para resultados, combinado com áudio inspirador e autoritário, demonstra como um poderoso gerador de vídeo de pré-visualização de cursos pode transformar o alcance. Utilize a vasta Biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para enriquecer seu conteúdo e gerenciar facilmente o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para se adequar a várias plataformas, garantindo que seus vídeos de marketing sempre pareçam polidos e profissionais.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Pré-visualização de Curso

Crie sem esforço vídeos de pré-visualização de cursos envolventes e de alta qualidade que cativam seu público e mostram o valor do seu conteúdo com AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Insira a visão geral do seu curso e os principais pontos de venda. Nosso gerador de texto-para-vídeo transformará instantaneamente seu conteúdo escrito em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de AI
Selecione um avatar de AI para transmitir sua mensagem profissionalmente. Melhore sua pré-visualização adicionando uma cabeça falante que se conecta com os espectadores.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Gere narrações com som natural em vários idiomas e estilos. Melhore sua pré-visualização com áudio de alta qualidade que ressoe com potenciais alunos.
4
Step 4
Personalize e Exporte
Aplique controles de branding e ajuste seu vídeo com uma rica biblioteca de mídia. Em seguida, exporte seu vídeo de pré-visualização de curso polido no formato de proporção desejado para fácil compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova Cursos nas Redes Sociais

Gere rapidamente clipes de vídeo cativantes para redes sociais a partir do conteúdo do seu curso para divulgar novos programas e atrair potenciais alunos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de pré-visualização de cursos e conteúdo de treinamento?

HeyGen é um gerador de vídeo por AI líder que capacita os usuários a produzir rapidamente vídeos de pré-visualização de cursos envolventes e cursos de treinamento abrangentes. Utilizando avatares de AI avançados e capacidades robustas de gerador de texto-para-vídeo, ele simplifica todo o processo de produção.

O que torna o HeyGen um gerador de texto-para-vídeo ideal para criar conteúdo dinâmico e interativo?

HeyGen se destaca em transformar roteiros escritos em vídeos atraentes, apresentando avatares de AI realistas e diversas narrações, o que é perfeito para construir conteúdo interativo envolvente. Sua plataforma intuitiva permite edição de vídeo eficiente e rápida iteração.

O HeyGen pode fornecer avatares de AI personalizados e opções de branding para vídeos de marketing profissionais?

Absolutamente. O HeyGen oferece ampla personalização para seus avatares de AI e oferece controles de branding abrangentes, garantindo que seus vídeos de marketing e explicativos de produtos mantenham uma aparência consistente e profissional. Isso reforça efetivamente a identidade da sua marca.

Quais recursos de suporte o HeyGen oferece para melhorar a acessibilidade e a velocidade de produção de vídeos?

HeyGen aumenta significativamente a acessibilidade e a eficiência com recursos integrados como geração automática de legendas e uma rica biblioteca de modelos pré-desenhados. Essas ferramentas simplificam o processo de edição de vídeo, tornando a criação de conteúdo de alta qualidade mais rápida para todas as suas necessidades.

