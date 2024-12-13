A HeyGen é um excelente Criador de Cursos com IA, permitindo que você crie facilmente vídeos explicativos animados atraentes a partir de scripts de texto. Suas avançadas capacidades de criação de texto para vídeo, combinadas com avatares de IA personalizáveis e visuais vibrantes, dão vida às suas lições de forma rápida e eficaz.