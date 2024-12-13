Criador de Vídeos de Lançamento de Curso: Crie Vídeos de Treinamento Envolventes Rápido

Aproveite avatares de IA para criar vídeos educacionais profissionais com facilidade, compartilhando conhecimento de forma eficaz.

Você é um Criador de Cursos de L&D buscando causar impacto? Lance seu próximo vídeo educacional com um clipe promocional dinâmico de 30 segundos, apresentando avatares de IA profissionais e geração de narração nítida para destacar os principais resultados de aprendizagem.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie facilmente um vídeo inspirador de lançamento de curso de 45 segundos que cative potenciais alunos, utilizando nosso poderoso Gerador de Vídeos de IA e diversos Modelos de Vídeo para transformar seu roteiro em visuais impressionantes.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo animado de 60 segundos apresentando seu mais recente conteúdo educacional para um público global; crie esta peça envolvente com um estilo visual amigável, enriquecido por uma extensa biblioteca de mídia para visuais de fundo e Legendas automáticas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de treinamento animado conciso de 30 segundos para sua equipe que explique conceitos complexos de forma simples, aproveitando a conversão de Texto para vídeo a partir do roteiro para criação rápida de conteúdo e redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações para se adequar a qualquer plataforma.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Lançamento de Curso

Crie vídeos de lançamento de curso cativantes com IA, transformando seu roteiro em visuais envolventes de forma rápida e eficiente para atrair alunos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar de IA
Comece colando seu roteiro de lançamento de curso no editor. Em seguida, escolha entre uma ampla gama de **avatares de IA** para ser seu apresentador envolvente, dando vida à sua mensagem com uma entrega autêntica.
2
Step 2
Adicione Narrações Dinâmicas e Mídia de Banco de Imagens
Enriqueça seu vídeo com visuais envolventes da biblioteca integrada de banco de imagens. Utilize a poderosa **geração de narração** para adicionar uma narração convincente em vários idiomas, perfeitamente sincronizada com seu roteiro.
3
Step 3
Aplique Branding e Refine Seu Vídeo
Utilize robustos **controles de branding** para incorporar seu logotipo e cores da marca, garantindo uma aparência consistente e profissional. Aperfeiçoe seu vídeo usando ferramentas de edição intuitivas para um tempo e fluxo perfeitos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Curso Profissional
Uma vez finalizado, facilmente **exporte** seu vídeo de lançamento de curso de alta qualidade no formato de proporção desejado. Opcionalmente, adicione legendas profissionais automaticamente para maior acessibilidade e alcance ampliado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza conteúdo atraente para redes sociais para promoção de cursos

.

Crie rapidamente vídeos cativantes para redes sociais para anunciar e promover efetivamente seus lançamentos de cursos para um público mais amplo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criação de vídeos de lançamento de curso envolventes e conteúdo de treinamento animado?

HeyGen é um poderoso Gerador de Vídeos de IA que capacita os usuários a produzir vídeos de lançamento de curso de alta qualidade e vídeos de treinamento animados rapidamente. Sua plataforma intuitiva, com uma interface amigável e ricos Modelos de Vídeo, simplifica todo o processo de criação de vídeos, tornando o conteúdo criativo acessível para Criadores de Cursos de L&D.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de texto para vídeo para diversas necessidades educacionais e de marketing?

HeyGen revoluciona o processo de criação de texto para vídeo ao permitir que você transforme roteiros em vídeos dinâmicos sem esforço. Aproveitando o formato avançado de avatar de IA e narrações realistas, ele torna a geração de vídeos educacionais e conteúdo de marketing impactante simples e eficiente.

O HeyGen pode gerar narrações profissionais e legendas sincronizadas para um compartilhamento de conhecimento aprimorado?

Sim, o HeyGen se destaca na geração de narrações com som natural e na sincronização automática com um Gerador de Legendas, crucial para um compartilhamento de conhecimento eficaz. Isso garante que seus vídeos de treinamento e outros conteúdos sejam acessíveis e claros para todos os espectadores.

Quais ferramentas avançadas de edição de vídeo o HeyGen oferece para personalizar vídeos gerados por IA?

HeyGen fornece ferramentas robustas de edição de vídeo que permitem uma personalização abrangente dos seus vídeos gerados por IA, incluindo controles de branding para integrar seu logotipo e cores. Isso garante que cada peça de conteúdo, desde vídeos educacionais até conteúdo interativo, esteja perfeitamente alinhada com a identidade e os padrões profissionais da sua marca.

