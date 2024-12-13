O HeyGen simplifica o acesso técnico à criação de vídeos com IA para educadores com recursos como texto para vídeo a partir de roteiro, uma rica biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção de aspecto. Isso permite a produção eficiente de vídeos educacionais de alta qualidade sem a necessidade de habilidades extensas de edição de vídeo, promovendo o uso mais amplo do suporte com IA no ensino.