Gerador de Vídeos de Conteúdo de Curso para Treinamentos Envolventes

Crie rapidamente vídeos de treinamento envolventes a partir de texto usando a poderosa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen.

Crie um vídeo de 1 minuto para equipes de L&D demonstrando um novo recurso de software para treinamento técnico, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações complexas com clareza profissional. O estilo visual deve ser limpo e instrutivo, incorporando gravações de tela e sobreposições de texto claras, acompanhadas por uma narração autoritária, mas amigável.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 90 segundos para educadores e criadores de cursos, transformando um módulo de curso detalhado baseado em texto em uma aula em vídeo envolvente. Destaque a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para gerar rapidamente conteúdo dinâmico, apresentando visuais informativos com transições suaves e uma narração entusiástica e clara para explicar conceitos intrincados.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 2 minutos direcionado a gerentes de RH globais para integração de funcionários, explicando políticas da empresa em vários idiomas. Mostre a geração de Narração da HeyGen para criar versões localizadas sem esforço, empregando um estilo visual moderno e inclusivo com representação diversificada na tela e um tom caloroso e acolhedor em cada idioma.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de 45 segundos para instrutores online que precisam atualizar rapidamente um curso ou explicar um conceito específico dentro de um módulo existente. Enfatize como os Modelos & cenas da HeyGen podem produzir rapidamente conteúdo polido, usando um estilo visualmente rico e acelerado com elementos gráficos animados e uma narração concisa e energética para manter os alunos engajados.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Conteúdo de Curso

Crie vídeos de curso envolventes e profissionais sem esforço. Aproveite a IA para transformar seu texto em lições visuais atraentes com avatares e marcas personalizáveis, simplificando sua produção de treinamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando o conteúdo do seu curso no editor de texto. Nosso gerador de texto-para-vídeo criará automaticamente cenas iniciais a partir do seu input, formando a base da sua aula em vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para ser seu instrutor na tela. Esses apresentadores digitais realistas entregarão o conteúdo do seu curso, garantindo uma experiência de aprendizado consistente e envolvente.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Marca
Personalize seu vídeo de curso adicionando mídia de estoque relevante, carregando seus próprios ativos e aplicando as cores e logotipo da sua marca. Utilize controles de marca para manter uma aparência coesa e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Curso
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o no formato de proporção e resolução desejados. Seu arquivo MP4 de alta qualidade estará pronto para ser integrado perfeitamente em qualquer sistema de gestão de aprendizado ou plataforma de treinamento.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos Educacionais Complexos

Desmembre assuntos desafiadores em lições em vídeo fáceis de entender, aprimorando a clareza educacional e a compreensão dos alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a geração de vídeos de IA para criadores de cursos?

A HeyGen funciona como um Gerador de Vídeos de IA intuitivo, transformando prompts de texto em conteúdo de vídeo profissional. Sua capacidade de gerador de texto-para-vídeo permite que os usuários produzam rapidamente vídeos de treinamento com avatares de IA realistas e narrações de IA, simplificando todo o processo de produção de vídeo.

A HeyGen pode suportar conteúdo de vídeo de treinamento multilíngue de forma eficaz?

Sim, a HeyGen atende às necessidades globais de aprendizado com recursos avançados como Traduções com 1 Clique e Narrações de IA de alta qualidade. Isso permite a criação sem esforço de conteúdo de vídeo multilíngue, garantindo que seus vídeos de treinamento sejam acessíveis a um público mais amplo através de um robusto Reprodutor de Vídeo Multilíngue.

Quais opções de exportação técnica estão disponíveis para vídeos de treinamento gerados pela HeyGen?

A HeyGen oferece opções de exportação versáteis, incluindo formatos de arquivo padrão MP4, garantindo ampla compatibilidade com várias plataformas. Para soluções de aprendizado avançadas, a HeyGen também facilita a integração com seus Sistemas de Gestão de Aprendizado (LMS) existentes através de capacidades de exportação SCORM.

Como posso personalizar os avatares de IA e a marca dentro dos vídeos da HeyGen?

A HeyGen oferece amplas opções de personalização para avatares de IA e todos os elementos de vídeo usando ferramentas de edição de vídeo intuitivas. Você pode aplicar controles de marca abrangentes, integrar seu logotipo específico e utilizar modelos pré-fabricados para criar vídeos envolventes que se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca para todo o conteúdo de treinamento.

