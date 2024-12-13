Gerador de Vídeo de Conceito de Curso: Criação de Cursos com AI

Crie vídeos tutoriais envolventes e cursos online sem esforço. Aproveite nossa geração de narração para engajar alunos e aprimorar materiais educacionais.

356/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Está tendo dificuldades para produzir conteúdo de aula envolvente rapidamente? Crie um vídeo dinâmico de 90 segundos para professores ocupados e criadores de cursos online, exibindo uma estética visual moderna com uma voz acessível, destacando a velocidade e eficiência de gerar um 'Gerador de Vídeo de Aula AI' usando os 'avatares AI' realistas do HeyGen para transmitir sua mensagem.
Prompt de Exemplo 2
Desbloqueie o poder do aprendizado eficiente com um tour guiado; desenvolva um vídeo tutorial de 2 minutos para equipes de suporte técnico e treinadores de software, usando um estilo visual passo a passo e instruções precisas e claras através da geração de Narração do HeyGen, explicando como utilizar 'modelos pré-fabricados' para criar 'vídeos tutoriais' eficazes para aplicações de software complexas.
Prompt de Exemplo 3
Garanta que seu conhecimento alcance todos os aprendizes, em qualquer lugar; projete um vídeo promocional de 45 segundos para desenvolvedores de cursos que visam um público global, empregando um estilo visual acessível e inclusivo, enfatizando o papel vital das Legendas do HeyGen em aumentar o alcance de 'cursos online' gerados de forma eficiente com sua funcionalidade de 'gerador de texto para vídeo'.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeo de Conceito de Curso

Transforme suas ideias de curso em lições de vídeo envolventes com um gerador de vídeo AI, simplificando a criação de conteúdo para educadores.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo o conteúdo do seu curso ou roteiro de aula no gerador de vídeo AI, aproveitando suas capacidades de texto para vídeo para formar a base da sua lição.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatares
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares AI profissionais e modelos pré-fabricados para dar vida aos seus conceitos de curso e engajar seu público.
3
Step 3
Aprimore com Narração e Legendas
Refine ainda mais seu vídeo adicionando Narração Potencializada por AI para transmitir sua mensagem claramente, garantindo uma experiência de aprendizado impactante para seus alunos.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Com seu conteúdo e aprimoramentos no lugar, gere seu vídeo completo de conceito de curso e utilize o redimensionamento de proporção de aspecto para exibição ideal em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Eleve Módulos de Aprendizado e Treinamento

.

Desenvolva treinamentos dinâmicos e envolventes baseados em vídeo que aumentam significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento em vários ambientes educacionais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen converte texto em conteúdo de vídeo dinâmico?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de gerador de vídeo AI para transformar seus roteiros em vídeos envolventes com avatares AI realistas e Narração Potencializada por AI, trazendo suas ideias de gerador de vídeo de conceito de curso à vida sem esforço.

Educadores podem criar cursos online envolventes facilmente usando o HeyGen?

Com certeza, o HeyGen capacita educadores com uma plataforma de criação de vídeo AI fácil de usar, oferecendo modelos pré-fabricados e avatares AI para produzir vídeos tutoriais de alta qualidade e materiais educacionais sem a necessidade de habilidades extensas de produção de vídeo.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para narração de vídeo e acessibilidade?

O HeyGen inclui Narração Potencializada por AI integrada para gerar narrações profissionais diretamente do seu roteiro. Além disso, oferece legendagem automática através de seu recurso Auto Caption, melhorando a acessibilidade para todos os espectadores.

O HeyGen suporta personalização de marca e elementos visuais nos vídeos?

Sim, o HeyGen fornece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores personalizadas. Você também pode aprimorar seus vídeos com animações e gerar vídeos a partir de imagens, garantindo que seu conteúdo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo