Produza um vídeo de produto dinâmico de 45 segundos para varejistas online, focando em mostrar descontos por tempo limitado para uma venda de feriado. O vídeo deve empregar um estilo visual vibrante e acelerado com música de fundo energética e animações de texto proeminentes para quedas de preço, efetivamente criado usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen para garantir que todos os detalhes da venda sejam perfeitamente cronometrados e apresentados.
Desenvolva um vídeo promocional atraente de 60 segundos voltado para entusiastas de tecnologia e potenciais usuários de software, demonstrando um novo recurso de um aplicativo. A abordagem visual deve ser limpa e instrutiva, utilizando gravações de tela e gráficos explicativos claros, enquanto fornece legendas precisas geradas pelas capacidades do HeyGen para melhorar a acessibilidade e compreensão das ferramentas de edição de IA.
Imagine um anúncio de mídia social cativante de 15 segundos voltado para organizadores de eventos, promovendo uma oferta antecipada para uma próxima cúpula virtual. O vídeo deve ter uma estética visual energética e compartilhável com mudanças rápidas de cena, apresentando um avatar de IA amigável como porta-voz, alimentado pelos avatares de IA do HeyGen, para entregar o chamado à ação e destacar modelos específicos para personalização rápida.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais de Cupons

Crie facilmente vídeos promocionais de cupons envolventes que capturam a atenção e impulsionam conversões para seus descontos.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Selecione entre uma variedade de "Modelos e cenas" profissionais projetados para vídeos impactantes, ou comece com uma tela em branco para criar sua experiência única de "criador de vídeos promocionais de cupons".
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo e Marca
Carregue suas imagens de produto, clipes de vídeo e logotipo usando "Suporte de biblioteca de mídia/estoque". Personalize cores e fontes com "Controles de branding" para criar "vídeos de marketing" profissionais que ressoem com seu público.
3
Step 3
Aplique Elementos Dinâmicos
Enriqueça sua mensagem com "Geração de narração" para narrar sua oferta. Inclua texto animado para destacar seus "descontos" e um claro chamado à ação para aumentar o engajamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua criação revisando todos os elementos. Em seguida, use "Redimensionamento de proporção e exportações" para baixar seu "vídeo promocional" polido no formato ideal para qualquer plataforma.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos promocionais?

O HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos promocionais de alta qualidade com sua interface intuitiva e recursos poderosos. Os usuários podem aproveitar avatares de IA e capacidades de texto para vídeo para transformar roteiros em conteúdo envolvente sem esforço. Isso torna o HeyGen um criador de vídeos promocionais eficiente para qualquer negócio.

Quais ferramentas de edição de IA o HeyGen oferece para criar vídeos de marketing atraentes?

O HeyGen integra ferramentas avançadas de edição de IA para aprimorar seus vídeos de marketing. Isso inclui geração de narração por IA, legendas automáticas e uma robusta biblioteca de mídia com filmagens de estoque, permitindo personalização abrangente para conteúdo dinâmico.

Posso produzir rapidamente um vídeo promocional de cupons profissional usando a plataforma do HeyGen?

Com certeza, o HeyGen é projetado para ajudá-lo a produzir rapidamente vídeos impactantes, incluindo um vídeo promocional de cupons profissional. Com acesso a modelos personalizáveis e um editor de arrastar e soltar, você pode montar sua mensagem de forma eficiente e divulgá-la nas redes sociais.

O HeyGen fornece vários ativos e opções de personalização para meus projetos de vídeo?

Sim, o HeyGen oferece uma ampla gama de ativos livres de royalties, incluindo diversas filmagens de estoque, para enriquecer seus projetos de vídeo. Você também tem controle total de branding para logotipos e cores, garantindo que seu vídeo promocional esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

