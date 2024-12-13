Crie um vídeo envolvente de contagem regressiva de 30 segundos para o lançamento de um produto, direcionado a startups de tecnologia e marcas de e-commerce, projetado para criar expectativa para um lançamento iminente. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com gráficos dinâmicos e texto em movimento, acompanhado por uma trilha sonora enérgica e futurista. Utilize o recurso de geração de voz da HeyGen para entregar um anúncio nítido e profissional.

Gerar Vídeo