Gerador de Vídeo de Introdução para Aconselhamento: Conecte-se com Clientes Ideais

Crie vídeos de introdução impactantes para terapia que ressoem com clientes ideais. Nosso recurso de geração de Voiceover adiciona um toque profissional à sua mensagem.

544/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um tutorial de 60 segundos para conselheiros sobre como gerar um vídeo de introdução nítido e polido usando o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro. Este vídeo deve ilustrar como transformar um roteiro simples em uma apresentação visual de alta qualidade, destacando a importância de uma qualidade de áudio clara e visuais envolventes, como opções de fundo simples. O estilo geral deve ser limpo, eficiente e inspirador, direcionado a terapeutas que priorizam eficiência e uma aparência profissional para sua presença digital.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 45 segundos mostrando como terapeutas podem atrair clientes ideais em plataformas de mídia social criando vídeos empáticos com a HeyGen. Este vídeo deve focar no impacto da geração de Voiceover expressiva combinada com mídia de estoque cuidadosamente escolhida, transmitindo um tom compassivo e compreensivo. O design visual deve ser moderno e convidativo, utilizando cores vibrantes, mas profissionais, para se destacar em um feed social.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo introdutório abrangente de 2 minutos para um provedor confiante em aconselhamento, detalhando seus serviços e o processo de agendamento de uma consulta. O vídeo deve utilizar efetivamente o recurso de Legendas/captions da HeyGen para garantir acessibilidade e reforçar visualmente as informações-chave, complementando uma narração calma e autoritária. O estilo visual deve ser profissional e confiável, talvez incorporando animações sutis ou modelos profissionais para guiar os espectadores pelos segmentos informativos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Introdução para Aconselhamento

Crie um vídeo de introdução profissional e personalizado para se conectar com clientes ideais e apresentar sua prática de forma eficaz e com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Prepare seu roteiro detalhando sua abordagem e serviços. Utilize o recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar suas palavras em conteúdo de vídeo envolvente de forma fluida.
2
Step 2
Selecione um Modelo Visual
Escolha entre uma variedade de modelos profissionais projetados para refletir o ambiente terapêutico. Selecione um estilo que se alinhe com a marca e mensagem únicas da sua prática.
3
Step 3
Personalize com Branding
Personalize seu vídeo adicionando o logotipo da sua prática, cores da marca e outros visuais. Aproveite os controles de Branding para garantir uma aparência consistente e profissional ao longo de sua introdução.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo com redimensionamento de proporção e exportações, depois baixe no formato desejado. Compartilhe facilmente seu vídeo de introdução atraente em seu site, redes sociais e perfis profissionais para alcançar mais clientes ideais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Construa Confiança e Conexão com Intros Impactantes

.

Crie vídeos de introdução que inspirem confiança e construam um relacionamento imediato, ajudando potenciais clientes a se sentirem confortáveis e compreendidos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de um vídeo de introdução profissional?

A HeyGen permite que você crie vídeos de introdução de alta qualidade e profissionais de forma fácil usando seu gerador de vídeos AI intuitivo. Aproveite modelos profissionais e avatares AI para produzir conteúdo envolvente sem a necessidade de software de edição complexo ou de se gravar.

A HeyGen pode criar avatares AI para meu vídeo de introdução e usar meu roteiro?

Sim, a HeyGen possui avatares AI avançados que podem transmitir sua mensagem com realismo e impacto em seu vídeo de introdução. Basta fornecer seu roteiro, e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e geração de Voiceover da HeyGen darão vida à sua introdução profissional.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para personalização e acessibilidade de vídeos?

A HeyGen oferece recursos técnicos robustos como legendas automáticas e descrições de vídeo, garantindo que sua mensagem seja acessível a um público mais amplo. Você também pode personalizar cenas, adicionar texto e controlar elementos de branding como logotipos e cores para alinhar perfeitamente com seus vídeos de introdução profissional.

Como a HeyGen apoia o compartilhamento dos meus vídeos de introdução profissional em várias plataformas?

A HeyGen permite que você exporte facilmente seus vídeos de introdução profissional em vários formatos de proporção, otimizados para compartilhamento sem esforço em plataformas populares. Publique seu vídeo de introdução em canais de mídia social como YouTube, Instagram e LinkedIn, ou incorpore-o em seu Perfil de Negócios no Google.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo